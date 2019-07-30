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81原住民族日邀您相約漫步遊台北 連辦4天優惠活動

2019-07-30 11:58聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市政府原住民族事務委員會今年首度邀請台北市雙層觀光巴士及諸多商圈店家共同響應81原住民族日，活動自8月1日起舉行四天優惠活動。台北市政府原住民族事務委員會上午舉行記者會。台北市長柯文哲邀請全國原住民族呼朋引伴來到台北市各市政場館參觀，漫遊探索城市的美麗。

台北市長柯文哲上午穿著原住民服裝出席「81原住民族日 相約漫步遊台北」記者會 。...
台北市長柯文哲上午穿著原住民服裝出席「81原住民族日 相約漫步遊台北」記者會 。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲與商圈業者邀請全國原住民族呼朋引伴來到台北市各市政場館參觀，漫遊探索城市的...
柯文哲與商圈業者邀請全國原住民族呼朋引伴來到台北市各市政場館參觀，漫遊探索城市的美麗。記者徐兆玄／攝影
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