81原住民族日邀您相約漫步遊台北 連辦4天優惠活動

相關新聞
原住民日將至 原民議員要求台南設專責機關2019-07-30 12:04
被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐2019-07-30 11:54
深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程2019-07-30 11:48
侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」2019-07-30 11:44
消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆2019-07-30 11:10
文青女開糕餅舖 中藥材入米蛋糕2019-07-30 10:50
關渡自然公園8月三代同樂 父親節、祖父母節加贈門票2019-07-30 10:49
公車留人 訓練給津貼 久任獎勵2019-07-29 23:59
里長大小聲／王墘自製臘肉 幫老人共餐加菜2019-07-29 23:52
駕駛短缺 雙北公車頻傳誤點2019-07-29 23:49
里長大小聲／警更新監視器 吳淑芬：巷弄更需要2019-07-29 23:45
台65線回堵 公總評估解決方案2019-07-29 23:43
動物之家改建經費3億變6億 動保處月底說明2019-07-29 23:41
庇護工場超商身障店員 服務不打折2019-07-29 23:39
東門中繼市場 市府擬推信義市場 攤商偏好華光特二2019-07-29 23:36
新北透水保水抽查 4建物表單未填2019-07-29 23:35
成功市場改建動工 攤商憂生意流失2019-07-29 23:33
防救災更精確 新北2智能系統上線2019-07-29 23:32
搶救生命 北市千人學CPR+AED2019-07-29 23:20
這個警分局常訓活動真歡樂 三太子暴龍都來跳舞2019-07-29 22:02
台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件2019-07-29 19:58
持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍2019-07-29 19:57
永寧托老中心開幕新北第43家 音樂陶藝為大特色2019-07-29 19:49
小黃申請身障停車證遭打槍 弱勢族群大嘆「不公平」2019-07-29 19:20
做一半倒閉延宕 汐止社后污水道重新發包2019-07-29 19:04
汐止水源路橋地窄塞車 地方會勘要解決2019-07-29 19:03
夏日親水民眾多 三芝區長溪畔宣導防溺2019-07-29 19:03
推廣新北公用頻道 81歲長輩用手機紀錄生活2019-07-29 19:02
新店綠15線公車不停駛 轉運站借建案空地2019-07-29 19:01
世大運社宅新超商 身障店員服務不打折2019-07-29 17:55
北市衛局推廣急救技能 柯文哲：使用CPR是向上帝爭取時間2019-07-29 17:54
平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境2019-07-29 17:50
三重商工停車場啟用 新北再提9補助案2019-07-29 14:20
新北庇護超商開幕 身障者熱情服務2019-07-29 14:19
北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就會倒」2019-07-29 13:59
2大智能系統上線 颱風停班停課新北統一由這公布2019-07-29 13:54
板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念2019-07-29 13:46
新北透保水檢查 設施積淤情況將開罰2019-07-29 11:16
外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」2019-07-29 10:53
熱門文章
趁我還有一口氣！8旬老翁隻身赴枋寮鄉公所靜坐抗議2019-07-29 13:47
沒點頭走不了？總統改名支持雲林高齡健康長照研究中心2019-07-29 15:33
蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？2019-07-29 19:20
竹市平價土雞、甘蔗雞周末促銷 限量2千隻2019-07-29 16:19
消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆2019-07-30 11:10
極端天氣影響 苗栗縣6水果達農業天然災害現金救助標準2019-07-29 17:32
台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件2019-07-29 19:58
北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就會倒」2019-07-29 13:59
影／台南善化低窪區常水患 陳其邁承諾全力支持整治2019-07-29 15:02
林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清2019-07-30 12:15
影／捐錢響應「珍珠計畫」 港澳台商代表：何必為善事抹紅我們2019-07-29 19:41
影／全台最老台南陳世興老宅動工整建 這些特色超美2019-07-29 13:56
2大智能系統上線 颱風停班停課新北統一由這公布2019-07-29 13:54
驟雨後員林山腳路變黃河 里長：下水道2期工程要繼續2019-07-29 23:05
台東幸福住宅交屋 將延至10月2019-07-29 23:26
持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍2019-07-29 19:57
洪慈庸、楊瓊瓔再度對決 龍燕延長賽2019-07-29 23:36
行政院核定補助719高雄水災戶 陳其邁臉書宣布每戶2萬2019-07-29 16:40
梧棲公共托育家園開幕 台中未來再規劃14家公共托育所2019-07-29 16:09
板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念2019-07-29 13:46
影／相約七夕・情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票2019-07-29 21:27
鬼月廟方嘸祭改 民眾到東隆宮排隊「討打」2019-07-30 08:12
交通部出錢 舊山線112年復駛2019-07-29 23:09
台南衛生局抽檢市售中元節食品 只有這個東西不合格2019-07-29 14:16
高雄表揚24名模範父親 最年輕的只有44歲2019-07-29 15:44
【即時短評】斃死禽畜何處去 自家難題用魄力智慧解決2019-07-29 21:03
勞動署桃竹苗1萬2000進修機會 青年和失業、在職受惠2019-07-29 15:30
影／味全龍總教練葉君璋 為嘉義市推薦經典球賽2019-07-30 09:23
平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境2019-07-29 17:50
侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」2019-07-30 11:44
苦瓜花蓮7號栽培容易 花蓮農改場推廣種植2019-07-29 16:09
好時尚！ 客家人相揪穿藍衫2019-07-29 23:28
被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐2019-07-30 11:54
洪慈庸、楊瓊瓔 立委之爭升溫2019-07-29 23:26
七月敬好兄弟紙錢集中燒 基隆7年破1000公噸2019-07-29 13:34
22K徵臨時人員遭投訴違法 毒防中心表歉意決定不招了2019-07-30 12:30
大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道2019-07-30 10:35
這個警分局常訓活動真歡樂 三太子暴龍都來跳舞2019-07-29 22:02
舊山線復駛分兩段 學者：影響觀光效益2019-07-29 23:28
民雄航太基地 中科院談願景2019-07-29 23:15
留言