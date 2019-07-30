被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市社會福利聯盟上午集結約40個社福團體共同聲援北市府社會局。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 本報日前獨家報導「古亭工坊小作所」進駐古亭捷運站聯開宅遭拒的事件，事實上，北市今年已發生3起社區大樓阻擋身心障礙服務機構進駐的案例。有媒體報導社會局在身障抗爭中「退讓」，社會局副局長黃清高上午出面表示，「（面對抗爭）社會局從來沒有退卻過，過去沒有，未來也不會有。」

今天台北市社會福利聯盟集結約40個社福團體共同聲援北市府社會局，呼籲市民朋友勿歧視，給予身障者合法參與社會活動的權利。

北社盟指出，原定去年進駐的洲美公宅提供精障者社區居住服務的「文林家園」至今遭抵制已11個月；今年初運作的「東明扶愛家園」雖已進駐社區，提供心智障礙者平日住宿服務，減輕家屬負擔，但至今社區居民仍不願撤去抗議布條，讓探望的家屬心如刀割。

黃清高藉此機會喊話，多少年來，社會福利機構在社區裡頭被抗爭、排斥，到目前為止，社會局從來沒有退卻過。他們還是會誠心跟社區做充分溝通，他們也會扮演好公權力的角色，市長柯文哲也明確指示，「我們一定會依法進駐」。

「如果可以，我也想要健康」，思覺失調症患者小偉表示，他罹病後，接受安置輔導8年，疾病穩定，想用自己的經驗告訴大家，只要願意積極就醫，疾病並不可怕，一般的精障者都很善良，也希望被接納，盼「給我們多點機會，不要一直限制我們。」

「感嘆過了20多年，社會好像都沒有進步」，台北市康復之友協會總幹事陳冠斌表示，精障者長期被污名化，文林家園原本預計去年8月就要提供服務，但11個月以來，和社區溝通無法成功，現在已經有30多人來申請服務，強調他們的機構相當專業，也定期接受專家政府考核。

陳冠斌指出，目前光北市服務精障者的據點，就有60處以上日照和住宿機構，「都沒有發生任何大家會擔心害怕的問題」，協會為了文林家園和社會局並肩奮戰11個月，從不退縮，也希望民眾與民代支持他們，讓社會福利開大門、走大路。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，台灣很多人口口聲聲說愛心，但很難想像自稱有愛心的人，轉身卻剝奪身障者的權益，強調站在尊重人權的角度，「沒有什麼好妥協的空間」，支持社會局依法開罰。