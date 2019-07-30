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深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工...
新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工難度大增，被公認為全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多的汙水工程。圖／新北市水利局提供
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新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，自2016年3月開始施做，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工難度大增，被公認為全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多的汙水工程。

新北市水利局表示，三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程從2016年3月進行施做，由於在設計階段時，為了減少路面人孔數量及降低施工期間的交通衝擊，召集國內知名設計監造單位，以及屢獲公共工程金質獎的優良廠商參與施工，且管線採用長距離曲線推進工法，讓路面人孔大幅減少60%，也因此施工難度大幅提高，成為業界公認施工難度極高的汙水工程。

儘管施工困難度極高，但在施工期間，仍克服了11處直徑6公尺巨型工作井選址不易的問題，以及18處15公尺以上，最深達24公尺超深開挖，穿越鶯歌溪及大漢溪河道，突破重大堅硬地層推進障礙，完成全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多、穿越河道段最淺僅3.5公尺、累積總長達7130公尺的汙水管線。

水利局表示，三鶯地區為獨立的汙水集汙系統，在末端處理單元三鶯水資源回收中心完工啟用後，主幹管的管線達成汙水建設的階段性使命，後續即將邁入用戶接管階段，目前工程進度持續超前，並獲頒2018年「新北市政府公共工程優質獎」，家戶接管的道路分管部分已全力趕工中，很快就能為廣大三鶯地區的民眾進行家戶接管服務，並改善後巷長期的髒亂。

三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，克服11處直徑6公尺巨型工作井選址不易的問...
三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，克服11處直徑6公尺巨型工作井選址不易的問題，以及18處15公尺以上，最深達24公尺超深開挖，穿越鶯歌溪及大漢溪河道，突破重大堅硬地層推進障礙。圖／新北市水利局提供
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新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工...
新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工難度大增，被公認為全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多的汙水工程。圖／新北市水利局提供
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