深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工難度大增，被公認為全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多的汙水工程。圖／新北市水利局提供 分享 facebook 新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，新北市三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程，自2016年3月開始施做，因管線採用長距離曲線推進工法，使施工難度大增，被公認為全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多的汙水工程。

新北市水利局表示，三鶯地區第一期汙水下水道主次幹管工程從2016年3月進行施做，由於在設計階段時，為了減少路面人孔數量及降低施工期間的交通衝擊，召集國內知名設計監造單位，以及屢獲公共工程金質獎的優良廠商參與施工，且管線採用長距離曲線推進工法，讓路面人孔大幅減少60%，也因此施工難度大幅提高，成為業界公認施工難度極高的汙水工程。

儘管施工困難度極高，但在施工期間，仍克服了11處直徑6公尺巨型工作井選址不易的問題，以及18處15公尺以上，最深達24公尺超深開挖，穿越鶯歌溪及大漢溪河道，突破重大堅硬地層推進障礙，完成全國單一標案難度最高、特殊推進工法最多、穿越河道段最淺僅3.5公尺、累積總長達7130公尺的汙水管線。