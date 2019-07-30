文青女開糕餅舖 中藥材入米蛋糕

2019-07-30 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



位於竹市東門市場的3樓的青創基地，有間特別的甜點店叫「暗香糕餅舖」，專賣不含麩質的米蛋糕，來自一位24歲女孩邱妙欣創意與手藝，她的蛋糕外觀美又擁有獨到口味，不只將菊花搭山楂、艾草配金棗等特殊搭配，品嚐時還能吃到荔枝等當季水果的果肉，除了愛用台灣食材，店名、產品名稱都相當文青，在甜點店中自帶一股清流。

熱愛古典文學的邱妙欣，平時就穿著合身的改良旗袍在工作室製作訂單，她說，店名「暗香」引用李清照的《醉花陰》詞中「東籬把酒黃昏后，有暗香盈袖」，取「梅花香淡淡撲鼻而來」之意。

邱妙欣表示，她的米蛋糕來自無麩質的蓬萊米，並有蛋、牛奶、糖、植物油等成分，比起麵粉做的蛋糕更保濕有彈性，而餡料部分也堅持使用台灣在地的食材，除了有結合東方美人茶與荔枝果肉的「嫣然」口味，還有結合李子、玫瑰酒與巧克力醬的「良人」，巧妙融合紅豆、烏梅與蓮子的「心甘」等不同米蛋糕口味。

她自稱擁有獨特的味覺記憶，因此中藥材加入蛋糕中，只需嘗試3次左右，就能混搭成新風味。過去她曾經在粉絲頁上分享為了好玩而做出中藥材當歸、黃蓮、桂圓與菊花的味馬卡龍，結果竟然接到粉絲的訂單，希望她做成菊花口味的蛋糕紀念過世的父親，還有粉絲提出當歸、黃蓮口味的蛋糕，紀念失戀的回憶，不過她也說實際上做出來的米蛋糕，經過她的比例調配，還是能吃到微甜的味道。