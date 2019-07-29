台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件

2019-07-29 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



中央推動「危老條例」，替老屋增加重生契機，台北市都發局今天宣布，全市授證的「危老重建推動師」約有8900名，「危老重建工作站」已設立滿100站，另外，目前台北市核定的危老案已達49件，預計最快今年8月中旬，即可達到內政部規定今年度核准60件的目標。

台北市都發局今天舉行記者會，表揚3位「績優危老推動師」，包括拙石建設公司經理陳妍伶﹅建築學人地產發展公司柯登耀﹅首鋼開發公司協理陳凱樂，並透露「危老重建工作站」已設立滿100站。

根據北市府資料，目前台北市授證的「危老重建推動師」約有8900名，「危老重建工作站」已設立滿100站（實設104站），就12個行政區而言，最多的是大安區19站，其次是信義區15站，工作站的型態，大多數是結合房仲業的服務據點約佔80％，其次是結合建築師或地政士事務所、建設公司的辦公室約佔12％。

台北市都發局黃景茂表示，為了讓民眾容易辨識，特別建立「危老重建工作站」的LOGO識別標誌，圖像是屋內有兩人握手高舉，象徵互信與合作，背景的圓圈，則象徵圓融圓滿，後續將要求各工作站將識別標章掛設在明顯處所。

黃景茂也說，危老重建的工作，重點在於住戶意見的溝通與整合，需耗費相當多的時間及心力，才能完成重建任務，獲表揚的3位「績優危老推動師」，能在不到1年的時間內，就交出了亮眼的成績單，值得嘉許。

目前台北市已受理申請「重建計畫」共102件，案量居全國之冠，其中已核准重建計畫49件（已申請建照33件，並已核准10件），台北市預計今年8月中旬，可達到內政部規定今年度核准60件的目標值。

台北市建管處長張明森表示，「危老條例」與「都更條例」最大差異，就是不受基地面積限制，且不用籌組都市更新會，只要整合100％土地與建物所有權人同意，小基地就能申請重建，容積獎勵值也明確，地價稅、房屋稅減半徵收最長可以達12年。

另外，一般老舊建築物循「危老條例」，必須先辦理耐震能力評估，對於民眾擔心申請耐震能力評估恐影響房價，張明森解釋，市府絕對不會洩漏評估資訊，也不會藉機取締老屋違建，民眾不必憂心，並可就近洽請「危老重建工作站」協助。