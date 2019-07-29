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持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍

2019-07-29 19:57聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

外來入侵種動物「綠水龍」，幼體時全身翠綠十分可愛，但長大後卻因體型太大、食量驚人且具攻擊性等因素遭棄養，造成台灣本土小型動物受威脅，新北市農業局2013年啟動「獵龍行動」，在新店安坑及林口紅水仙溪附近進行監控與移除作業，以保護當地物種及生存環境。今年僅發現2隻零星個體，目前針對紅水仙溪及其兩岸包括林口、八里地區進行清除作業。

綠水龍也稱為亞洲水龍（Asian water dragon），為爬樹能力強的半水棲蜥蜴，是舊大陸鬣蜥科中體型較大的種類，雄蜥最大可達92公分，雌蜥可達61公分，原產地為越南、柬埔寨、泰國以及中國大陸。

由於綠水龍食物以肉食性為主，包含蚯蚓、蝸牛、螃蟹、各類昆蟲、蜈蚣、馬陸、攀木蜥蜴、盲蛇及魚類等本土原生物種，對小動物有捕食行為，造成本土種生物的生存，具有相當程度的威脅性，進而造成生態失衡。

農業局自2013年開始，委託銘傳大學向高世老師專業團隊，在綠水龍主要集中地區的新店安坑與紅水仙溪靠林口一帶進行清除工作，並配合林務局專案計畫共同編列經費，近2年每年的預算約30萬元。

經清除工作後，近年來已將新店安坑族群控制下降，今年僅發現2隻零星個體，因此除了持續監控新店情況外，今年主要針對紅水仙溪及其兩岸包括林口、八里地區進行清除作業，並依狀況適時調整經費加強清除力道。

向高世表示，自2013年起移除工作每年度皆有進行，而且只要前一年度有進行移除工作的溪段，隔年同區段的數量都會明顯地下降，只要有持續的經費支持，成效都是顯著的。

今年截至6月底，已於新店安坑及林口紅水仙溪附近清除104隻綠水龍，農業局呼籲，不要再棄養綠水龍，外來入侵物種的發生，就是飼主飼養觀念及不負責任的心態造成，另外，若有發現綠水龍行蹤，請民眾立即通報，農業局將會同專業團隊前往處理。

綠水龍也稱為亞洲水龍，以肉食性為主，因對小動物有捕食行為，對於本土生物的生存具有...
綠水龍也稱為亞洲水龍，以肉食性為主，因對小動物有捕食行為，對於本土生物的生存具有威脅性。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局自2013年開始，委託專業團隊，在綠水龍主要集中地區的新店安坑與紅水...
新北市農業局自2013年開始，委託專業團隊，在綠水龍主要集中地區的新店安坑與紅水仙溪靠林口一帶進行清除工作。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局自2013年開始，委託專業團隊，在綠水龍主要集中地區的新店安坑與紅水...
新北市農業局自2013年開始，委託專業團隊，在綠水龍主要集中地區的新店安坑與紅水仙溪靠林口一帶進行清除工作。圖／新北市農業局提供
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