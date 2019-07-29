小黃申請身障停車證遭打槍 弱勢族群大嘆「不公平」
為了方便身障者，北市社會局開放申請身障專用停車證，不過台北市議員阮昭雄近來卻接獲不少民眾陳情案，指自己是身障者親屬，希望申請身心障礙者專用停車位識別證，無奈卻因申請車輛為營業用小客車(計程車)被社會局打槍，質疑社會局此舉未免太過不近人情，對弱勢族群也不公平。
對此，社會局表示，由於這是中央統一規定，日前已行文中央，希望可以做適度開放。
阮昭雄表示，近來接獲數起民眾陳情案，指家中因為有身障親屬，想要申請身障停車證，不料卻因為申請車輛是計程車，被社會局駁回。
阮昭雄說，計程車司機有不少其實都屬於經濟弱勢，未必有能力另外負擔一輛自用車，但因為名下唯一車輛登記為營業用車輛，導致無法申請身障停車證，反而是對經濟弱勢者不公平，應該要改善。
阮昭雄強調，對於親屬是身障人士，名下僅有一輛營業小客車的申請人，社會局應該要研擬個案審查機制，考量特殊狀況發證，才能真正保證有需求的身障者交通權益。
對此，社會局副局長黃清高表示，確實過去就接獲多次民眾陳情，希望可以視個案來放寬，可見確實是個問題，不過由於身障停車證的申請門檻，是中央規定，也是全國統一的規定，一但放寬恐怕會和中央法規牴觸，因此日前已行文中央，希望可以做適度開放和處理，也盼中央列為修法的參考之一。
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