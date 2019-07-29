小黃申請身障停車證遭打槍 弱勢族群大嘆「不公平」

2019-07-29 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了方便身障者，北市社會局開放申請身障專用停車證，不過台北市議員阮昭雄近來卻接獲不少民眾陳情案，指自己是身障者親屬，希望申請身心障礙者專用停車位識別證，無奈卻因申請車輛為營業用小客車(計程車)被社會局打槍，質疑社會局此舉未免太過不近人情，對弱勢族群也不公平。

對此，社會局表示，由於這是中央統一規定，日前已行文中央，希望可以做適度開放。

阮昭雄表示，近來接獲數起民眾陳情案，指家中因為有身障親屬，想要申請身障停車證，不料卻因為申請車輛是計程車，被社會局駁回。

阮昭雄說，計程車司機有不少其實都屬於經濟弱勢，未必有能力另外負擔一輛自用車，但因為名下唯一車輛登記為營業用車輛，導致無法申請身障停車證，反而是對經濟弱勢者不公平，應該要改善。

阮昭雄強調，對於親屬是身障人士，名下僅有一輛營業小客車的申請人，社會局應該要研擬個案審查機制，考量特殊狀況發證，才能真正保證有需求的身障者交通權益。