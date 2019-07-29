北市警攜手金融業者 強化通報打擊詐欺

2019-07-29 19:14 中央社 台北29日電



北市今年上半年成功攔阻148件詐騙案、金額達新台幣7411萬餘元，為加強防制詐騙案發生，台北市警察局今天邀各金融機構總行代表45人與會，強化通報聯防、打擊詐欺。

由於近年來新型態詐欺犯罪樣態頻起，「反詐騙」已成當前治安重點工作。市警局下午邀請北市各金融機構總行代表45人與會，針對近來發生鉅額詐騙態樣進行分析，也請攔阻有功人員共同分享相關經驗。

市警局說，除藉此再次強化金融機構行員對於研判受騙民眾情境分析，提升相關關懷提問能力外，也加強建構金融機構與警察機關合作通報聯防，共同防止詐騙案件再次發生，以保障民眾財產安全。

市警局刑事警察大隊也發布新聞稿說明，北市今年上半年成功攔阻詐騙案為148件，金額高達7411萬4857元。

根據市警局統計轄內詐欺案資料顯示，假冒公務機關的財損金額為各類詐騙案件之首、占41.71%；其次，投資詐欺案占14.78%；再來則為愛情交友詐欺案占5.39%。

市刑大指出，分析近期發生鉅額受騙款項的假檢警「境外匯款」案件，被害人年齡多為50歲以上，且事業有成且積蓄可觀者，獨自在家易接到詐騙電話且未加查證便照歹徒指示交付現金或匯款。

由於金融機構為第一線接觸被害民眾的人員，市刑大說，若金融機構行員能即時察覺異狀，同時通報警方到場協助查證與護鈔，就能及時遏止詐騙案件發生。

市刑大表示，為因應日新月異的詐騙手法，已設立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊；同時也建置檢舉詐騙專線電話（02）2381- 7263，若民眾提供線索協助破案者，最高可核發20萬元獎金，希望藉由警民合作、共同打擊犯罪。