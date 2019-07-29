做一半倒閉延宕 汐止社后污水道重新發包

2019-07-29 19:04 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區污水下水道工程社后地區因包商做了一半倒閉，如今再發包出去，市府水利局也在公所召開說明會。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

汐止區污水下水道工程做了好幾年，其中在社后地區因包商做了一半倒閉，導致工程延宕，如今好不容易再發包出去，今(29)日上午，市府水利局也在公所召開說明會，市議員白珮茹及里長都來參加，也希望工程能夠延續施作，儘快完成。

湖光里長夏潔書說，里內的污水下道有很多地方都還沒有完成，造成很多社區、住戶污水、廢水外洩出去，奇臭無比，希望這次污水工程能夠儘完成，讓里內可以乾淨清潔。

湖蓮里長曾連福指出，水利局污水處理工程，我們在107年經過白珮茹議員的爭取，有六百萬的經費，要從明峰街做到水蓮橋頭，那目前我們社區碰到的問題是，從社區內部最底下的一個點要抽到大門口然後再接政府的污水納管，這個有工程的困難，所以，我們也積極尋求白議員的協助跟水利局協調，可以從社區最底部的管線可以直接流放到污水納管的地方。

市議員白珮茹表示，第二期第六標的工程，已經順利發包出去，廠商也來進行第一次的施工說明會，因為六標主要是延續上一次包商倒閉導致整個工程延宕，希望六標可以順利來進行，因為，牽涉到金龍湖週邊很多社區、老舊社區，他們當時做到一半的工程可以延續，還有橫科地區有些污水管線在上一標沒有繼續進行的，我們希望六標的發包，可以讓污水的接管率能夠提供，未來的居住品質也能更好。