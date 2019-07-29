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推廣新北公用頻道 81歲長輩用手機紀錄生活

2019-07-29 19:02觀天下 記者黃宥嫺／五股報導

「新北 CH3‧城市光影」活動在五股興珍社區舉行，81歲的蔡姓長輩第一次學用手機...
「新北 CH3‧城市光影」活動在五股興珍社區舉行，81歲的蔡姓長輩第一次學用手機製作影片，要與子女分享精彩的生活故事 圖／永佳樂有線電視提供
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為讓新北市CH3公用頻道更容易被使用，新北市公用頻道活化委員會跟台灣大寬頻永佳樂有線電視聯合主辦「新北 CH3‧城市光影」活動，今(29)日在五股興珍社區舉行，81歲的蔡姓長輩第一次學用手機製作影片，要與子女分享精彩的生活故事。

在新北市政府新聞局指導下，新北市公用頻道活化委員會特地結合台灣大寬頻永佳樂有線電視聯合主辦「新北 CH3‧城市光影」，該項公用頻道推廣活動的目的，除讓鄉親們開始運用簡單手機工具對生活週遭環境可以做一個城市紀錄，相信能排除現在於市場上很多假新聞及政治紛擾等議題外，同時也說明此優點將呈現一個嶄新面貌，更可讓眾人享受全新不同的新視覺觀感。

永佳樂有線電視公司總經理廖啓凱說，公司出動教學團隊現場指導，要大家學會就能使用手機製作自己的生活影片，透過影像紀錄與分享，將在地即時發生的訊息來讓大眾知道地方所發生的大小事，廖總相信首站從偏鄉區五股興珍社區教學開始，永佳樂電視台要和鄉親們攜手共同肩拼肩，好好紀錄城市每一個走過的輝煌歷史與最美好的將來。

新北市公用頻道活化委員會秘書長薛宏基表示，今天出席永佳樂在五股偏鄉區辦理新北市CH3‧城市光影」公用頻道推廣，教導長輩及民眾與家人生活點滴，透過手機製作影片的課程，教導長輩如何拍攝並使用手機 Quik App 結合照片以及影像製作影片，紀錄生活周遭的點點點滴滴，最後製作完成的影片還可以投稿到台灣大寬頻永佳樂有線電視的 03 台公用頻道播出，將自己的生活影片與別人製作分享。

現場參加有位81歲的蔡姓長輩感謝永佳樂電視台下鄉為他們安排這堂手機製作影片課程，從沒想到用手機製作自己的生活影片如此簡單，他回到家一定要與子女分享。

另位還有一位70歲的江姓長輩說道，短短二個小時的時間，讓自己輕鬆學會影像製作，心情變年輕並期待自己的作品能投稿至永佳樂有線電視03公用頻道播出，與親友分享最精彩人生。

在這個人人拍影片的網紅時代，手機製作影片課程不僅實用，也能提升民眾的媒體素養及製作能力，善用公頻道活化真正落實民眾的媒體近用權。

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