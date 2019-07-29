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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

世大運社宅新超商 身障店員服務不打折

2019-07-29 17:55聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北林口世大運選手村社會住宅C區一樓，今有「勝利便利商店林口社宅店」開幕，由6位身障朋友投入服務，全家便利商經營企劃本部副本部長林翠娟說，營業時間為上午7點到晚上11點，未來會視社宅入住情形進行調整，但「服務絕不打折」。

「勝利便利商店林口社宅店」是新北市第27家庇護工場，提供速食品、飲料、日常用品，與一般超商相同，新北勞工局長陳瑞嘉、市議員蔡淑君、勝利基金會常務董事劉侃，昨都前往參加開幕，蔡淑君也呼籲，買東西記得來這裡，蒞臨就是給身障店員最大的鼓勵。

林翠娟說，便利超商內光結帳就有多元的支付工具，甚至還要代收、煮咖啡，事情多又複雜是不小的挑戰，超商店長會經由受訓，再以適合方式教導身障員工，而每2周各分店都會推出不同檔期，林口社宅店也都會如期跟上。

陳瑞嘉說，非營利組織加盟經營便利超商，透過輔導與訓練能讓身障者投入職場，也能獲得肯定與成就感；新北勞工局指出，有別於傳統超商，勝利便利商店內的庇護員工會給予熱情笑容與服務。

劉侃表示，全家在2011年與勝利基金會合作開設公益店，讓身障多了就業新據點，林口社宅店開幕後，還能滿足社宅內住戶的日常消費需求，也讓便利商店成為產、官、社福團體3贏的經濟模式。

「勝利便利商店林口社宅店」是新北市第27家庇護工場，提供速食品、飲料、日常用品，...
「勝利便利商店林口社宅店」是新北市第27家庇護工場，提供速食品、飲料、日常用品，與一般超商相同。圖／新北勞工局提供
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新北林口世大運選手村社會住宅C區一樓，今有「勝利便利商店林口社宅店」正式開幕，將...
新北林口世大運選手村社會住宅C區一樓，今有「勝利便利商店林口社宅店」正式開幕，將由6位身障朋友投入服務。圖／新北勞工局提供
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身障者超商世大運
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