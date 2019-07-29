親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

北市衛局推廣急救技能 柯文哲：使用CPR是向上帝爭取時間

2019-07-29 17:54聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局推廣市民急救技能訓練，委託社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會承辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR+AED免費訓練課程，今天下午登場，共1100多人聚集在和平籃球館學習如何急救失去意識與呼吸者；台北市長柯文哲也到場致詞，強調CPR是跟上帝爭取時間。

柯文哲致詞時說，CPR是向上帝爭取時間，依照他過去在台大的經驗，若有做CPR30分鐘，接上葉克膜救活的機率約5成，若沒做CPR，也許5分鐘後就腦缺氧、進入腦死狀態；若全民都會CPR，在等候救護車抵達前的10分鐘，能爭取到更多搶救時間。

受訓的張小姐說，意外不知何時發生，CPR除可助人，也許有天還會救到家人，因此今天特別請假帶放暑假的孩子一起上課。塗先生表示，平常就對急救知識有興趣，今天也特別安排休假來旁聽。

台灣運動安全暨急救技能推廣協會理事長馬漢平說，中央近年來推動簡易版CPR「叫叫CD」，民眾確認可能需要急救的對象沒有意識、沒呼吸、胸腹無起伏後，就能開始進行CPR，將雙手交疊、手臂打直，利用上半身體垂直按壓急救對象兩乳頭連線中間，每分鐘按壓至少100下、不超過120下。

馬漢平表示，民眾在按壓過程中，要另請其他人打119通報、取得該場所的AED（自動體外心臟去顫器），等AED到場後，先依照說明為急救對象貼上貼片後，AED就會自動評估是否要電擊並每兩分鐘評估一次，當AED執行評估及確定要電擊時，CPR按壓動作才停下；如此循環到救護人員到場接手為止。

馬漢平說，使用AED也會有些特殊情況，例如對象胸毛較多，此時可利用貼片除去胸毛並更換貼片再貼；若是長者有痠痛貼布，為避免電擊時燒焦燙傷皮膚，應先撕下並除去殘膠再貼電擊貼片，若是溺水或淋雨全身濕則要設法擦乾身體才使用AED。

衛生局醫事管理科長何叔安說，北市目前有1946台AED散布於各公共場所，密度算全台之冠，平均每10萬人口達70台AED；簡易版CPR不僅容易發揮，也能避免民眾猶豫口對口人工呼吸而錯過搶救時間。

北市衛生局推廣市民急救技能訓練，今天舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR...
北市衛生局推廣市民急救技能訓練，今天舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR+AED免費訓練課程。記者翁浩然／攝影
分享
北市衛生局推廣市民急救技能訓練，今天舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR...
北市衛生局推廣市民急救技能訓練，今天舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR+AED免費訓練課程。記者翁浩然／攝影
分享
北市衛生局推廣市民急救技能訓練，今天舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR...
北市衛生局推廣市民急救技能訓練，今天舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR+AED免費訓練課程。記者翁浩然／攝影
分享

CPR北市柯文哲
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境

2019-07-29 17:50

世大運社宅新超商 身障店員服務不打折

2019-07-29 17:55

三重商工停車場啟用 新北再提9補助案

2019-07-29 14:20

新北庇護超商開幕 身障者熱情服務

2019-07-29 14:19

北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就會倒」

2019-07-29 13:59

2大智能系統上線 颱風停班停課新北統一由這公布

2019-07-29 13:54

板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念

2019-07-29 13:46

新北透保水檢查 設施積淤情況將開罰

2019-07-29 11:16

外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」

2019-07-29 10:53

社福團體設舊衣回收箱 北市環保局今起受理申請

2019-07-29 10:23

車不讓人 北市半年多取締6千件

2019-07-29 00:19

自行車騎上人行道、騎樓、斑馬線 「法令早就禁止」

2019-07-29 00:07

違規占婦幼車位 雙北取締840件

2019-07-29 00:04

燈管到火車頭 台北惜物網什麼都賣

2019-07-29 00:01

三重商工停車場明啟用 8月底前免費

2019-07-28 23:57

汐止在地提案參與 活動中心實用兼具設計感

2019-07-28 23:55

汐止參與式預算 2處活動中心開工

2019-07-28 23:53

再生家具加入 台北惜物網上半年賺逾6千萬元

2019-07-28 23:50

併校議題敏感 北市僅2例成功

2019-07-28 23:21

艋舺學園傾向併校 校方心驚驚

2019-07-28 23:18

從不能站到能走 早產兒「畢業」了

2019-07-28 23:10

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

新北海祭初賽 澳洲消防局猛男現身公主抱女遊客

2019-07-28 19:35

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

新北取締違停婦幼車格共546件 最高罰1200元

2019-07-28 17:18

三重商工停車場30日啟用 當天起到8月底免費試停

2019-07-28 13:43
看更多

熱門文章

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

2至4歲育兒津貼 新竹市8月起發放 一年最多領3萬元

2019-07-29 12:24

洪慈庸宣傳爭取國小操場補助 藍議員提證據指洪割稻尾

2019-07-29 12:54

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39

外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」

2019-07-29 10:53

趁我還有一口氣！8旬老翁隻身赴枋寮鄉公所靜坐抗議

2019-07-29 13:47

新北海祭初賽 澳洲消防局猛男現身公主抱女遊客

2019-07-28 19:35

屏東復興圖書館蓋太美 家長讚：孩子真幸福

2019-07-28 20:07

新竹上萬名2~3歲童 公幼幾無幼幼班 家長叫苦

2019-07-29 00:44

沒點頭走不了？總統改名支持雲林高齡健康長照研究中心

2019-07-29 15:33

斥資4500萬元 綠建築新營區多功能聯合里民動工

2019-07-29 11:17

「甄珍高雄影展」熱鬧落幕 她錄感謝詞感謝影迷支持

2019-07-28 21:24

花蓮百鬼夜行祭下月登場 用桌排字吸睛

2019-07-29 07:31

北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就會倒」

2019-07-29 13:59

竹市平價土雞、甘蔗雞周末促銷 限量2千隻

2019-07-29 16:19

自行車騎上人行道、騎樓、斑馬線 「法令早就禁止」

2019-07-29 00:07

男警熱愛健力 全身肌肉只為維護治安

2019-07-28 18:50

二林鎮成立食物銀行店面 小二生捐腳踏車義賣

2019-07-28 18:57

2大智能系統上線 颱風停班停課新北統一由這公布

2019-07-29 13:54

選美接力舉行 高市盼觀光商機

2019-07-29 00:05

艋舺學園傾向併校 校方心驚驚

2019-07-28 23:18

林佳龍現勘鐵路舊火車復駛計畫 交通部負擔15億至17億

2019-07-29 12:35

購買輔具有補助 雲林縣購買免墊付

2019-07-29 11:30

車不讓人 北市半年多取締6千件

2019-07-29 00:19

北橫桃園榮華段落石重創路基封路 預估明中午通小車

2019-07-28 19:39

影／全台最老台南陳世興老宅動工整建 這些特色超美

2019-07-29 13:56

快來看! 小水雉在高雄洲仔濕地覓食

2019-07-29 07:31

行政院核定補助719高雄水災戶 陳其邁臉書宣布每戶2萬

2019-07-29 16:40

孩子長大了 永久屋卻「長不大」

2019-07-28 23:14

影／台南善化低窪區常水患 陳其邁承諾全力支持整治

2019-07-29 15:02

燈管到火車頭 台北惜物網什麼都賣

2019-07-29 00:01

慈濟7月孝親月活動 歌仔戲公益演出1200人觀賞

2019-07-28 20:31

高雄工業區34校 9月底前完成「校園雙機」

2019-07-29 12:25

50歲以上2成骨質疏鬆 中醫大新竹附醫8月7日免費檢測

2019-07-29 10:35

永久屋法拍 屏縣要求「拆屋還地」

2019-07-28 23:10

8旬大姐大發放中低收入戶慰助金 行善30年不間斷

2019-07-28 20:43

影／宜蘭百年水燈節 12米巨大金龍今天亮相將參與遊街

2019-07-29 10:58

板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念

2019-07-29 13:46

山壁像瀑布般滑落 北橫路斷

2019-07-28 22:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top