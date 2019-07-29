北市衛局推廣急救技能 柯文哲：使用CPR是向上帝爭取時間

2019-07-29 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局推廣市民急救技能訓練，委託社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會承辦「『急』刻救援、從『心』開始」千人CPR+AED免費訓練課程，今天下午登場，共1100多人聚集在和平籃球館學習如何急救失去意識與呼吸者；台北市長柯文哲也到場致詞，強調CPR是跟上帝爭取時間。

柯文哲致詞時說，CPR是向上帝爭取時間，依照他過去在台大的經驗，若有做CPR30分鐘，接上葉克膜救活的機率約5成，若沒做CPR，也許5分鐘後就腦缺氧、進入腦死狀態；若全民都會CPR，在等候救護車抵達前的10分鐘，能爭取到更多搶救時間。

受訓的張小姐說，意外不知何時發生，CPR除可助人，也許有天還會救到家人，因此今天特別請假帶放暑假的孩子一起上課。塗先生表示，平常就對急救知識有興趣，今天也特別安排休假來旁聽。

台灣運動安全暨急救技能推廣協會理事長馬漢平說，中央近年來推動簡易版CPR「叫叫CD」，民眾確認可能需要急救的對象沒有意識、沒呼吸、胸腹無起伏後，就能開始進行CPR，將雙手交疊、手臂打直，利用上半身體垂直按壓急救對象兩乳頭連線中間，每分鐘按壓至少100下、不超過120下。

馬漢平表示，民眾在按壓過程中，要另請其他人打119通報、取得該場所的AED（自動體外心臟去顫器），等AED到場後，先依照說明為急救對象貼上貼片後，AED就會自動評估是否要電擊並每兩分鐘評估一次，當AED執行評估及確定要電擊時，CPR按壓動作才停下；如此循環到救護人員到場接手為止。

馬漢平說，使用AED也會有些特殊情況，例如對象胸毛較多，此時可利用貼片除去胸毛並更換貼片再貼；若是長者有痠痛貼布，為避免電擊時燒焦燙傷皮膚，應先撕下並除去殘膠再貼電擊貼片，若是溺水或淋雨全身濕則要設法擦乾身體才使用AED。