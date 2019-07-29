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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境

2019-07-29 17:50聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市平溪區的十分為熱門觀光景點，今十分公廁正式完工，並由新北市副市長吳明機主持剪綵儀式，吳明機表示，新完工的公廁融入天燈及小火車特色的造型，此外，吳明機也與當地里長進行座談會，持續聆聽地方意見，讓平溪觀光永續發展。

新北市平溪區的十分，因有「台灣尼加拉瀑布」美譽的十分瀑布、十分車站以及與鐵軌並存相連，形成「火車門前過」獨特鐵道風貌的十分老街，成為著名的觀光景點。為打造更友善的旅遊環境，市府於十分車站旁興建一座公廁，外觀還融入當地特色的天燈及小火車造型設計。

吳明機表示，市府非常重視平溪的觀光發展，由於十分地區長期缺乏公廁，因此努力與鐵路局協調撥用土地，打造一座公廁並將地方特色融入公廁設計。

另外，吳明機也前往平溪市民活動中心，與里長及社區發展協會理事長進行座談會，直接與基層面對面溝通，瞭解地方需求。座談會中針對道路整修、增建步道、活動中心修繕、長照據點增設及老街彩繪等議題進行討論，吳明機也實際到十分老人文康中心及靜安吊橋勘查。

十分老人文康中心位於十分公廁對面，當地使用需求高，吳明機表示，平溪區人口老化，因此銀髮族的照顧十分重要，針對地方長照需求，吳明機指示相關局處研議長照據點的配套措施。

而連接十分村與南山村的靜安吊橋，全長128公尺，是目前少見保存良好的人行吊橋，但當地里長表示，靜安吊橋已有生繡情況出現，對此，吳明機也要求權責局處積極改善，找出最佳解決方案，以滿足里民的期望。

新北市副市長吳明機（右）今前往平溪市民活動中心，與里長及社區發展協會理事長進行座...
新北市副市長吳明機（右）今前往平溪市民活動中心，與里長及社區發展協會理事長進行座談會，直接溝通，瞭解地方需求。圖／新北市民政局提供
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由於新北平溪區的十分長期缺乏公廁，經市府與鐵路局協調後，打造一座十分公廁並將地方...
由於新北平溪區的十分長期缺乏公廁，經市府與鐵路局協調後，打造一座十分公廁並將地方特色融入公廁設計。新北市副市長吳明機（中）今主持剪綵儀式。圖／新北市民政局提供
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連接十分村與南山村的靜安吊橋因有生繡情況，新北市副市長吳明機（白襯衫者）也要求權...
連接十分村與南山村的靜安吊橋因有生繡情況，新北市副市長吳明機（白襯衫者）也要求權責局處積極改善，找出最佳解決方案。圖／新北市民政局提供
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許多遊客前往平溪十分車站，都會想到天燈。聯合報系資料照
許多遊客前往平溪十分車站，都會想到天燈。聯合報系資料照
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十分瀑布為垂簾式瀑布，被稱為台灣尼加拉瀑布。圖／新北市觀光旅遊局提供
十分瀑布為垂簾式瀑布，被稱為台灣尼加拉瀑布。圖／新北市觀光旅遊局提供
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平溪吊橋
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