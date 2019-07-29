平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境

2019-07-29 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市平溪區的十分為熱門觀光景點，今十分公廁正式完工，並由新北市副市長吳明機主持剪綵儀式，吳明機表示，新完工的公廁融入天燈及小火車特色的造型，此外，吳明機也與當地里長進行座談會，持續聆聽地方意見，讓平溪觀光永續發展。

新北市平溪區的十分，因有「台灣尼加拉瀑布」美譽的十分瀑布、十分車站以及與鐵軌並存相連，形成「火車門前過」獨特鐵道風貌的十分老街，成為著名的觀光景點。為打造更友善的旅遊環境，市府於十分車站旁興建一座公廁，外觀還融入當地特色的天燈及小火車造型設計。

吳明機表示，市府非常重視平溪的觀光發展，由於十分地區長期缺乏公廁，因此努力與鐵路局協調撥用土地，打造一座公廁並將地方特色融入公廁設計。

另外，吳明機也前往平溪市民活動中心，與里長及社區發展協會理事長進行座談會，直接與基層面對面溝通，瞭解地方需求。座談會中針對道路整修、增建步道、活動中心修繕、長照據點增設及老街彩繪等議題進行討論，吳明機也實際到十分老人文康中心及靜安吊橋勘查。

十分老人文康中心位於十分公廁對面，當地使用需求高，吳明機表示，平溪區人口老化，因此銀髮族的照顧十分重要，針對地方長照需求，吳明機指示相關局處研議長照據點的配套措施。