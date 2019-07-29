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社子島剔除區段徵收 北市府8月受理申請

2019-07-29 14:58中央社 台北29日電

台北市都發局今天表示，8月起受理「社子島地區剔除區段徵收範圍申請」作業計畫，共9處、約17.8公頃範圍符合，具申請條件者為3300人，意者可於10月底前提出申請。

都發局今天發布新聞稿表示，明天將公布「台北市士林社子島地區依內政部『都市計畫整體開發地區處理方案』剔除區段徵收範圍申請作業計畫」內容，並自8月1日起開始受理「社子島地區剔除區段徵收範圍申請」，符合申請資格且有剔除區段徵收意願者，可於10月31日前提出申請。

相關承辦人員告訴中央社記者表示，社子島剔除區段徵收範圍申請作業計畫辦法已先行在明日社子島官網公布，同時將相關資料同步寄發給符合申請資格的3300名土地及建物所有權人。

根據官網內容可看到，可申請剔除區段徵收範圍土地，需符合三項條件，包括屬民國59年社子島地區發布都市計畫前的建築物所座落之土地及其相鄰土地；不得影響防洪計畫；以及不得影響主要計畫的聯外幹道等。

都發局說明，經評估社子島地區既有聚落密集處，且不影響社子島防洪計畫、主要聯外幹道，共計有9處範圍，合計約17.8公頃，範圍內的土地及建物可依計畫申請剔除區段徵收開發範圍。

申請作業及流程部分，都發局表示，所有權人僅需就自己的土地及建物產權提出申請，申請截止後將進行檢核，整合毗連有意願剔除的土地及建物，並以最小剔除面積500平方公尺進行檢核與規劃，若毗連有意願剔除的土地及建物未達500平方公尺，後續經北市都市計畫委員會審議同意，仍可剔除於區段徵收範圍。

都發局指出，10月31日申請截止後，將針對申請剔除結果修正社子島的都市細部計畫，並提送北市都市計畫委員會審議。

「變更台北市士林區社子島主要計畫」是採取「全區區段徵收」的開發方式，都發局說，經台北市政府取得開闢堤防、道路、公園等公共設施，以確保社子島民眾未來的居住安全與品質，區段徵收的公益性、必要性已於去年6月13日經內政部土地徵收審議小組會議審議通過，主要計畫也於去年6月26日經內政部審議修正通過。

由於內政部建議對已發展地區實施整體開發確有困難者，規定得適切調降該地區容積率後，部分剔除於整體開發。都發局說，經考量部分民眾於都市計畫審議期間陳情表達不參與北市府辦理區段徵收意見，依內政部建議擬具申請剔除區段徵收作業計畫，於明天正式公布、8月起受理民眾申請。

社子島

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