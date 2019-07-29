北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就會倒」

2019-07-29 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市成功市場喊改建多年，新市場將採半地下化，今天舉行動工典禮，全案預計2023年完工，不過，上周豪大雨造成市場附近淹水，加上半地下化設計，攤商擔憂影響生意；成功市場自治會長陳中明坦言，很開心讓市府動工，但未來生意一定會流失，甚至斷言「市場可能8年後就會倒」，大家也沒辦法，盼動工以後的配套措施要做好。

成功市場於1986年啟用，位於敦化南路2段及和平東路3段1巷之間，長期安置於道路用地上，且市場外觀老舊，北市府決定改建，卻狀況連連，包括攤商擔憂半地下設計，工程也數度流標。

台北市長柯文哲今天出席動工典禮致詞提到，以前的市長很不喜歡處理市場，因為攤商多、又很難纏，要花很多力氣，但市場是城市文化的縮影，也代表城市文明程度，他知道大家心裡面有疑慮，市府也會想辦法處理。

柯文哲又說，環南市場預計今年底開工，他交代局處把乾溼分離、垃圾分類及不落地、電子交易等措施做好，因為做成功，才能說服其他市場，所以市府會把近期將開幕的大龍市場、以及年底動工的環南市場當作示範點。

不過，成功市場自治會長陳中明會後受訪表示，成功市場生意一直都很好，可謂全是數一數二人潮最多的市場，大家也樂意配合市府改建，但講了都沒下文，像是一座冷藏設備約20幾萬，市府經費卻不足，大家也不知怎辦。

陳中明也提到，之前大雨下不超過50分鐘，周邊水就淹了半個輪胎高，攤商擔心成功市場採半地下化，未來是否有淹水問題，「柯市長說4年後會好，但我說可能8年後會倒」，大家也沒辦法。

至於生意是否受影響，陳中明坦言，全台北市的市場蓋在地下室的都沒生意，況且成功市場的客源多為週邊國宅居民，很多都老一輩長者、或行動不便，未來生意一定會流失；記者詢問今天開工有被硬上感覺？陳中明尷尬回說「不會，我不敢講」。