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2大智能系統上線 颱風停班停課新北統一由這公布

2019-07-29 13:54聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北災害應變中心今發表「全災型智慧化指揮監控中心(EDP)」及「新北災訊E點通」2大智能系統，其中新北災訊E點通未來將提供新北市的停班停課等資訊，新北市長侯友宜說，未來都會在第一時間，將災訊很清楚地跟民眾有所互動來作回應。

侯友宜說，「全災型智慧化指揮監控中心」能預測災情並彙整資訊，更透過1千3百具的監視系統，監控852個易淹水地方，讓災情視覺化，就是智慧化控管、彙整、決策，救災防災是攸關民眾生命財產安全，更是安居樂業的第一項。

新北消防局資通管考科長羅凱文說，全災型智慧化指揮監控中心整合中央與地方64個防災資料庫宇8萬筆監控數據，甚至能透過關鍵字搜尋網路過去與現在的災害資訊，相互交叉比對，讓災害應變更精確。

侯友宜指出，除了災害應變中心的應變機制外，還有整合多方救災資訊平台的「新北災訊E點通」，提供停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療、活動異動等6項災害即時訊息。

侯友宜說，新北災訊E點通也能運用GPS功能客製化防災資訊，使用者所在的2公里範圍內，有任何災害也能透過新北災訊E點通查詢，有效避災，遠離災害，預計8月正是提供民眾使用。

羅凱文指出，新北轄區範圍廣察災不容易，未來也會讓新北災訊E點通有民眾回報災情的管道，讓政府與民眾共同防災，也能藉由充足的雲端資料，辨別網路上的災害訊息，分辨假訊息。

新北災訊E點通未來將提供新北市的停班停課等資訊，新北市長侯友宜說，未來都會在第一...
新北災訊E點通未來將提供新北市的停班停課等資訊，新北市長侯友宜說，未來都會在第一時間，將災訊很清楚地跟民眾有所互動來作回應。記者王敏旭／攝影
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侯友宜停班停課

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