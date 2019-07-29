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板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念

2019-07-29 13:46聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市第一間無人服務的「板橋智慧圖書館」，因地理位置佳，且開放時間也相較其它圖書館長，深受通勤族喜愛，但因場地借用契約到期，將營運到月底，消息曝光後，網友們紛紛於在地臉書社團上留言表示惋惜；館員也說，這幾天補書時，可看見許多人趕在月底前來拍照留念。

營運9年的板橋智慧圖書館即將熄燈，網友們紛紛在臉書社團「我是板橋人」留言表示「這麼好的圖書館要熄燈太可惜」、「我很常跟兒子去這邊殺時間耶，等車的空檔去看個2本書，借了也可以從其他地方還書，我好愛這個安靜的小空間」、「可惜只能成追憶」、「有經過都會帶孩子進去看書借書，可惜了。」

新北市圖書館表示，雖然板橋智慧圖書館將結束營運，但新北市還有新莊頭前智慧圖書館以及蘆洲仁愛智慧圖書館，也都擁有「快速」特點，且節省人力，一樣可以前往兩處借書。

其中新莊頭前智慧圖書館，更是首座校園智慧圖書館，館內各書本利用自助借還書設備運作，且配合鄰近新莊體育園區和新莊棒球場的特色，館內有棒球主題書籍；蘆洲仁愛智慧圖書館則是採取高科技、環保綠建築格局，鄰近蘆洲仁愛國小，占地200坪，藏書超過13000冊，並有期刊20餘種，提供70席的閱覽座位，讓民眾舒適閱讀。

蘆洲仁愛智慧圖書館則是採取高科技、環保綠建築格局，擁有占地200坪的舒適空間。圖...
蘆洲仁愛智慧圖書館則是採取高科技、環保綠建築格局，擁有占地200坪的舒適空間。圖／新北市立圖書館提供
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新莊頭前智慧圖書館，更是首座校園智慧圖書館，館內各書本可利用自助借還書設備運作。...
新莊頭前智慧圖書館，更是首座校園智慧圖書館，館內各書本可利用自助借還書設備運作。圖／新北市立圖書館提供
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板橋智慧圖書館將熄燈消息曝光後，有館員說，許多人紛紛趕在月底前來再看一眼。記者張...
板橋智慧圖書館將熄燈消息曝光後，有館員說，許多人紛紛趕在月底前來再看一眼。記者張曼蘋／攝影
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板橋智慧圖書館月底將結束營運，許多人紛紛在臉書社團留言表示惋惜。記者張曼蘋／攝影
板橋智慧圖書館月底將結束營運，許多人紛紛在臉書社團留言表示惋惜。記者張曼蘋／攝影
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新莊頭前智慧圖書館，鄰近新莊體育園區和新莊棒球場，館內設有棒球主題書籍。圖／新北...
新莊頭前智慧圖書館，鄰近新莊體育園區和新莊棒球場，館內設有棒球主題書籍。圖／新北市立圖書館提供
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