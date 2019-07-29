板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念

2019-07-29 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市第一間無人服務的「板橋智慧圖書館」，因地理位置佳，且開放時間也相較其它圖書館長，深受通勤族喜愛，但因場地借用契約到期，將營運到月底，消息曝光後，網友們紛紛於在地臉書社團上留言表示惋惜；館員也說，這幾天補書時，可看見許多人趕在月底前來拍照留念。

營運9年的板橋智慧圖書館即將熄燈，網友們紛紛在臉書社團「我是板橋人」留言表示「這麼好的圖書館要熄燈太可惜」、「我很常跟兒子去這邊殺時間耶，等車的空檔去看個2本書，借了也可以從其他地方還書，我好愛這個安靜的小空間」、「可惜只能成追憶」、「有經過都會帶孩子進去看書借書，可惜了。」

新北市圖書館表示，雖然板橋智慧圖書館將結束營運，但新北市還有新莊頭前智慧圖書館以及蘆洲仁愛智慧圖書館，也都擁有「快速」特點，且節省人力，一樣可以前往兩處借書。