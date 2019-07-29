新北庇護超商開幕 身障者熱情服務

2019-07-29 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／新北報導



新北勞工局長陳瑞嘉﹙左三﹚上午與合作貴賓剪綵合影。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

為協助身障者習得一技之長，擁有穩定就業機會，由新北市勞工局與勝利基金會合作的「勝利便利商店林口社宅店」庇護工場，上午正式開幕。勞工局長陳瑞嘉、勝利基金會常務董事劉侃及全家經營企劃本部副本部長林翠娟等也特地到場祝賀，並在庇護學員的陪同下，體驗製作冰沙的樂趣。

這是新北市第27家庇護工場，勝利林口社宅店也是全國首家結合社會住宅與便利商店的庇護工場；主要提供速食品、飲料、日常用品以及滿足顧客即刻所需的服務， 初期可提供6位身障朋友就業機會。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，由非營利組織加盟經營超商，透過輔導及訓練，可給予身障者適切妥善的服務網絡，也讓他們肯定自我及提升成就感。陳瑞嘉並期盼位在林口社會住宅的勝利，能強化社宅的生活機能，並讓鄰近居民與身障員工共融互動。

勝利基金會常務董事劉侃也表示，藉由與全家合作，開展「公益．便利．活力」創新經營模式，並讓大眾瞭解身障者在超商工作的潛力；全家經營企劃本部副本部長林翠娟則指出，全家自2011年攜手勝利開設公益店型，除成為身障夥伴就業新據點，同時滿足社宅居民日常消費需求，也讓便利商店發展為產、官、社福團體三贏經濟模式。

勞工局表示，勝利林口社宅店是新北市第3家以提供便利商品為營業項目的庇護工場，目前有史凱碧便利商店及幸福小站成立在案。有別於傳統超商的是，在勝利總有一群服務熱情、掛著滿臉笑容的庇護員工， 來店消費的朋友，也別忘了給他們一句鼓勵或微笑。(更多相關資訊，請上FB搜尋「新北勞動雲」粉絲團查詢。)