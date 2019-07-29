大稻埕情人節活動8月登場 北市兩階段交管

2019-07-29 12:35 中央社 台北29日電



「2019大稻埕情人節-萬人一起唱情歌」活動8月初將於北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊登場，北市警方今天表示，屆時會場周邊道路將實施兩階段交通管制措施，請民眾留意。

台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，「2019大稻埕情人節-萬人一起唱情歌」活動將於8月3日至4日於延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行；8月3日晚間在淡水河3至5號水門間水域也將施放煙火。

為維護活動周邊交通秩序，大同分局表示，屆時會場周邊道路將實施兩階段交管。

首先，第一階段交管為8月3日晚間6時至11時，大同區涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入（當地居民除外）；民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與延平北路口及鄭州路與塔城街口管制往西；延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。

另外，環河快速（高架）道路方面，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制；市民高架道路東往西下環河北路匝道口封閉；忠孝橋進入環河快速（高架）道路往北匝道配合封閉，禁止車輛進入，往南匝道及往市民大道不管制。

其次，第二階段管制時間為8月3日晚間8時25分至9時45分，且原第一階段管制區域仍維持管制。管制區域包括民生西路與承德路口管制車輛往西行駛；8月3日晚間7時起管制行人上忠孝橋，以避免橋上觀賞民眾有推擠、溢出至車道、落水及遭煙火落塵擊中等意外。

大同分局提醒，擴大疏導範圍則規劃以環河南（北）路－民族西路－中山南（北）路－愛國西路－桂林路所圍區域為擴大疏導範圍，將派員加強疏導車流運行，維護交通順暢。

停車管制部分，大同分局指出，8月2日中午12時至8月4日晚間11時，3、5號水門間堤外停車場淨空；8月3日中午12時至晚間11時，民生西路、長安西路南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車，民生西路、延平北路取消假日黃線停車，重慶北路西側取消路邊停車格及假日黃線停車；8月3日晚間6時至11時，洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。