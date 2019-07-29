訓練居民防災意識 新店土石流潛勢區進行防災演練

2019-07-29 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為讓社區居民於災害發生時發揮自主防災能力，新北市新店區公所積極推動土石流防災社區工作，今年在新店日興里進行多場防災社區札根教育，昨日於三湖宮前廣場舉辦防災演練及成果發表會，演練內容包含颱風疏散撤離、收容及地震避難救護等部分。

日興里位於新店區西側邊陲地帶，緊臨三峽區，轄區內有2條土石流潛勢溪流，里內巡守隊、環保志義工等社區組織因熱心地方事務，在里長高志堅的支持，以及里民熱烈的響應下，順利完成防救災任務編組及教育訓練，在災害來臨時能即時投入救災工作。

除了公部門與社區民眾參與外，新店在地企業也發揮防救災功能，發揮互助精神與社區站在同一陣線，像是裕隆集團贊助防災社區推動經費、納智捷品牌車輛協助疏散撤離、運送物資，以及技嘉科技股份有限公司捐贈對講機以充實社區防救災設備，另外，白金花園酒店也提供避難收容處所盥洗用品及飲用水等供民眾使用。

新店區公所役政災防課課長謝麗玉表示，公所每年會擇訂1至2個里做重點防災社區推動工作，過去已進行廣興、屈尺、塗潭、明城、粗坑、小城里等里，今年則是日興里，皆為靠近土石流潛勢區的里。

新店區公所區長林煌源表示，新店土石流潛勢溪流數量有27條，為新北市最多，影響範圍多達13里，每次遇到颱風或豪大雨災情時，因新店山區範圍廣大，容易發生山坡土石崩落或樹木傾倒的情形，因此，訓練社區居民自主防災意識極為重要。