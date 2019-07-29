新北透保水檢查 設施積淤情況將開罰

2019-07-29 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市「新北市透水保水自治條例」已發布超過2年半，因應今年第一個颱風丹娜絲，新北市水利局於7月18日針對公私有各2棟建物進行透保水設施抽查作業，部分缺失要求限期改善，若未完成將進行開罰，另外，今年8月起將針對30件公有建物及50件私有建物納入抽查對象，共同打造新北海綿城市的目標。

市府於2016年12月28日發布「新北市透水保水自治條例」，至今已逾2年半，自治條例規定，基地開發需設置各項透水保水設施，透水保水義務人需在颱風來臨前，自主檢查及清淤雨水貯集滯洪設施以維持功能，若有淤積情形則依法開罰，以維持各項設施運作正常。

水里局表示，7月18日上午已前往樹林藝文綜合行政大樓及三鶯國民運動中心進行抽查作業，下午則對民間企業建物進行抽查，現場雨水貯集滯洪池內都沒有淤積的情形，且抽水馬達運作良好。

但因自主檢查表單並未依規定填寫，已開立缺失限期改善完成，若未依規定則予以罰鍰，水利局提醒，除了基地內之水路通暢外，各單位義務人須在颱風來襲前注意周遭水路狀況，才能讓出抽排作業順暢。

水利局呼籲，因應極端氣候或颱風所帶來的豐沛雨量，市府除了積極改善排水設施，減低積淹水潛勢外，還須依賴公共設施用地及建築基地開發設置的透水保水設施，發揮雨水貯集及滯洪功能，才能減少都市積淹水的情況。