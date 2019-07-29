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蓮霧一顆破百？6樣水果收800 外國同事到這市場買被笑「中樂透」

2019-07-29 10:53聯合新聞網 綜合報導

和超市比起來，傳統市場向來被視為有人情味、價格親民，一名網友在推薦外國同事去基隆仁愛市場附近的商家買水果後，卻被抱怨「妳們台灣水果現在這麼貴嗎？」。該同事買了六樣水果被收800塊以為這是台灣普遍的價格，抱怨比以前在台北買還要貴，不解「基隆是這樣的嗎？」。

外國同事在市場買了六樣水果被收800元，直問「台灣水果現在這麼貴嗎？」。圖擷自...
外國同事在市場買了六樣水果被收800元，直問「台灣水果現在這麼貴嗎？」。圖擷自 爆怨公社
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網友在「爆怨公社」上發文，表示來台灣出差的同事住在基隆廟口附近，於是推薦他可以就近到仁愛市場買水果。沒想到同事買了水果後傳照片給她，六樣各一個的水果包括木瓜、藍莓、恐龍蛋、火龍果、蓮霧以及釋迦居然要價800元，「蓮霧跟恐龍蛋一顆都是一百多」，「而且老闆挑的釋迦根本爛掉一半都不能吃」，讓她大驚「竟然在這麼純樸的基隆有被坑的感覺」，原PO出於好心提的建議，卻害同事被當「盤子」也讓她覺得超尷尬。

網友們看到關鍵字仁愛市場直說「中樂透了！這麼會選」，表示「仁愛市場買水果的爭議好像不少，我絕不在這條路買」、「仁愛市場只能去二樓吃美食，一樓水果店千萬別去當凱子」、「仁愛市場水果攤的水果每顆看起來都又大又漂亮... 可遠觀，不可褻玩焉的感覺」、「仁愛市場的水果是出了名的貴」，感覺原PO真的失策。很多人建議「不懂當地行情的人，建議都去量販店比較不會被殺」，原PO也自責「都怪我太天真，想說市場都是cp值高的而且有人情味，沒想到⋯⋯」。

由於水果等級和價格都是攤商訂定，很難界定「看人喊價的」還是真的選到「走空運的高價水果」，普遍建議「水果要買有標價的」。

基隆傳統市場

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