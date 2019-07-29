違規占婦幼車位 雙北取締840件

新北市交通局自上月29日起稽查違規占用婦幼車位者，連續4周總計取締546件。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

雙北交通局稽查違規占用婦幼車位案件，前4周共840件，陸續寄單告發，違規者將面臨600到1200元罰款，累犯可加罰1倍。

交通部去年6月實施「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，雙北交通局稽查賣場、百貨公司、火車站和醫療院所、觀光遊樂園區違規占用婦幼專用車位，新北共取締546件；北市前9天就有250件，近1個月總共294件。新北採最高罰，從1200元起跳；北市則是600元，累犯加倍。

身心障礙者專用車位也列入稽查重點，新北今年裁罰301件，北市每月平均告發1000件，罰款都是1200元。

依規定，不僅擋風玻璃要有識別證，車上也要有孕婦或幼兒才能使用，忘記帶證但符合使用條件，可申請臨時識別證。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，婦幼專用車位使用者及相關規定已宣導1年，各停車場業者都加強巡場，違停車輛夾單警告，如果遇到準備違規停車車主，先口頭勸離。

北市停車管理工程處表示，罰則剛上路違規最多，停車場人員、委外業者巡查加上民眾拍照檢舉，平均每天超過10件，部分民眾有停車資格卻未領證或沒出示遭告發，事後可提供孕婦或兒童手冊等證件，再由停管處撤罰，每天約1件。

新北交通局則表示，若有停車需求且符合資格者，可攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局2處辦公室、6處停車管理場及105處公有停車場領取識別證。