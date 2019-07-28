從不能站到能走 早產兒「畢業」了

2019-07-28 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



劉家君（左）、謝浩維（右）分享孩子小璽的進步，感謝老師協助。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市八里愛心教養院昨為三峽及三重日托中心18名畢、結業生辦「動物派對」，家長陪伴步上紅毯接下證書，完成人生第一個里程碑。家長代表劉家君說，孩子們從什麼都不會到生活自理，未來還能再進步，無限感慨。

在校生以「拉德斯基進行曲」歡送畢業生，再扮成可愛動物表演，跟不上節拍的NG表情讓台下家長和來賓笑了出來，但一首「隱形的翅膀」手舞，又讓眾人頻頻拭淚。

新北市八里愛心教養院為18名畢、結業生辦動物派對。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

社會局長張錦麗和院長謝鑫敏感謝所有人的付出，也請其他家長把握0到6歲的黃金早療期。市議員陳偉杰允諾在議會全力支持。

7歲的小璽早產又動過動脈手術，醫師曾預言他無法走路，但參加三峽日托早療課程後恢復希望。昨天畢業典禮中，小璽踩著不穩的步伐上台獻花給母親劉家君，給父親謝浩維大大的擁抱，夫妻激動不已。

「孩子的身心無法改變，只能陪著一起探索。」劉家君說，小璽在三峽日托中心5年，從無法站立到能走路，從需要餵食到獨自進食，小小的進步，卻有滿滿的感動。

新北市八里愛心教養院童丞丞（右）獻花給媽媽陳淑芬。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

6歲患中度自閉症的丞丞也將離開待3年多的三重日托。他母親陳淑芬說，丞丞早期有情緒障礙，她教到母子兩敗俱傷，但老師勸她「看好的地方，而不是缺點」，終於累積成果。現在丞丞每天可自己洗澡，有時幫忙簡單家務，情緒障礙大幅改善。