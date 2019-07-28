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被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53聯合報 記者吳淑君╱即時報導

網路社團【爆尿公社】全員到齊上遍北台灣的廁所，要找出最髒和最棒公廁，影片貼上youtube，不到20小時已有18萬人點閱，也引起熱議，有人分享到臉書瑞芳大小事，居民覺得很丟臉，因為被評最髒的公廁就在金瓜石水湳洞停車場

這一輯，他們上的公廁有頭城的85X油廁所 ，北關海潮公園公廁，大溪漁港，卯澳漁港，可以看陰陽海的水湳洞停車場廁所，最後一站是和平島公園廁所。

總評，最髒是金瓜石水湳洞停車場，最棒是和平島。他們上水湳洞公廁時，直呼味道很濃，不明白公廁旁為何還有流動廁所，上完緊走，女廁則有多間不能用，眾人大呼可惜，這麼漂亮的地方，公廁大扣分。

和平島公廁則讓大家驚呼連連，覺得超棒的，有造型像瓦力的小便斗，呱吉更說，這個地方不上對不起自己，清潔度，味道給五分，爽度全都給5星，滿分了，他們大力推薦想體驗很爽的廁所就在這邊。

這影片被分享到臉書瑞芳大小事，有人回應女生上廁所是最慘的，每次蹲式腳要開超大蹲著，因為周圍超多尿，差點起不來，然後還要憋氣，希望相關單位能盡快改善。

瑞芳區長王坤南親自留言回覆，新北市政府交通局表示，為改善水湳洞停車場廁所、旅客休息亭、及停車場鋪面改善，「已完成」停車場內更新工程改善發包作業，包含廁所改建。

考量本停車場經環保署公告為重金屬污染區，交通局已向環保署提出施工計畫申請，預定7/29日進行審查，通過後即可進場施工，預定9月初可完成停車場內設施改善及更新工程。

水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多，公廁卻被評為北台灣最...
水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多，公廁卻被評為北台灣最髒，讓居民難以忍受。記者吳淑君／攝影
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水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多，公廁卻被評為北台灣最...
水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多，公廁卻被評為北台灣最髒，讓居民難以忍受。記者吳淑君／攝影
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水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多。記者吳淑君／攝影
水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多。記者吳淑君／攝影
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水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多，公廁卻被評為北台灣最...
水湳洞停車場的觀景台，可以看陰陽海，十三層遺址等，遊客很多，公廁卻被評為北台灣最髒，讓居民難以忍受。記者吳淑君／攝影
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停車場瑞芳
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