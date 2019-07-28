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八里教養院派對動物趴 慢飛天使畢業典禮溫馨

2019-07-28 18:51中央社 新北28日電

新北市立八里愛心教養院今天舉辦「派對動物趴」，為附設三重、三峽日托中心辦理畢業典禮，18名早療慢飛天使的表演讓家長笑中帶淚，讓整個派對的氣氛逗趣又溫馨。

八里愛心教養院28日為三峽及三重日托中心18名畢結業生舉辦「派對動物趴」，這群早期療育的慢飛天使們在父母的陪伴下步上紅毯，隨後還打扮成各種可愛動物表演「森林音樂會」、「西遊記糖三讚」等，有時跟不上節拍的逗趣表情，看得台下的家長和老師們捧腹大笑，一首「隱形的翅膀」手舞卻又讓他們感動拭淚。

「孩子無法改變他的身心，但我們陪他一起探索無限的可能！」慢飛天使「小璽」的媽媽代表18名畢結業生道出對所有教保員的感謝，「小璽」在日托中心待了5年，從無法站立到能自行走路，從餵食到獨自進食，她對此有滿滿的感動。

「小璽」媽媽表示，「小璽」因為早產並曾動過動脈手術，醫生告訴他們說，小孩恐怕無法行走，這晴天霹靂的消息令身為父母難以接受，在三峽日托中心老師及專業團隊的療育課程之下，他們持續努力配合復健，每當小璽有一點點進步就覺得非常開心。

「丞丞」媽媽表示，患有中度自閉症的「丞丞」曾因情緒不穩抓傷過老師的孩子，但在老師教導「看他優勢的地方，而不是看到不足之處！」一點一滴的累積成果。 經3年多的學習，「丞丞」有了進展，現在每天洗澡會自己準備衣服、沐浴乳等，還會幫忙簡單的家務，情緒障礙也改善許多，她非常感謝老師並加入日托志工的行列，和孩子一起學習成長。

社會局長張錦麗和八里愛心教養院長謝鑫敏表示，家長應注意早療的重要性，要把握0到6歲的黃金期，同時也感謝每位特教老師和同仁，以無比的愛心、耐心和體力、毅力來照顧孩子，尤其是背後最辛苦的爸媽。

愛心八里
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