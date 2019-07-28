三重商工停車場30日啟用 當天起到8月底免費試停

2019-07-28 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市三重商工地下停車場主打車牌辨識進出場、車位在席偵測、車位尋車等智慧服務系統，30日將舉行啟用典禮，當天傍晚6點起至8月底前開放免費試停，9月1日起正式營運，預計可提供500個小型車停車位及50個機車停車位。

三重商工地下停車場2017年9月開工，今年4月完工，總工程經費6.14億元。新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，這一座「省能源、省資源、低汙染」綠建築地下停車場，採車牌辨識、車位在席偵測系統等服務，其中車位在席偵測系統除了一般空位顯示綠燈外，孕婦及身障者等特殊車位，會用藍燈或紫色區隔。

此外，各樓層轉換車道轉彎處也設置即時影像顯示器，提高駕駛視野，並提供電動汽機車免費充電，同時建置Apple Pay、Line Pay、Pi拍錢包、台灣行動支付、橘子支、愛金卡及信用卡等行動支付繳費功能，是全國前瞻計畫第一座完工啟用的立體停車場。

交通局長鍾鳴時表示，三重商工地下停車場工程周邊多為老舊社區，加上緊鄰力行路市場，停車空間嚴重不足，多年前當地里民極力爭取停車場的興建，雖然當初有學校擔心蓋停車場恐破壞校園綠地，後經溝通協調，才順利促成三重商工地下停車場興建計畫。