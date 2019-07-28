重溫傳統田耕 手工割稻體驗農家活動

2019-07-28 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為讓市民重溫傳統田耕方式，新北市三芝區牧蜂農莊今年起進行三芝水梯田復耕計畫，並推出手工割稻及蜂蜜生態導覽活動，每梯次20人，限額80名，讓民眾體驗農耕活動，傳承農業技術。

牧蜂農莊是以養殖蜜蜂為主的農場，農場園區約4000多坪，生產的蜂蜜品質優良，且每批都有生產履歷，讓消費者清楚得知蜂蜜的生產日期及地點，甚至在去年全國龍眼蜜比賽，由農場主人簡德源的兒子簡武諺奪下特等獎殊榮。

簡德源表示，早期三芝以茶葉跟稻米為主要農作物，但因工業發展、農業機械化，地形以梯田為主的三芝逐漸失去農業競爭力，導致茶葉及稻米耕種面積銳減，留下大片荒廢的田園，因無農業噴灑，反倒成養蜂的合適環境，他因而開始養蜂事業。

隨著養蜂事業漸漸起色，簡德源有感於這片土地生養了家族7代人，又憶起農場養蜂前耕種稻米的時光，簡想恢復過去三芝梯田的樣貌，因此決定於今年進行三芝水梯田復耕計畫，以傳統手工育種及插秧方式種植稻米，並趁稻米成熟時推出手工割稻農業體驗活動，以傳承農業技術。

這次三芝水梯田復耕計畫，農事體驗內容包含傳統農具介紹、手工割稻體驗及蜂蜜生態教育等，藉由民眾親身體驗並了解農家農事生活，進一步推廣有機、友善等環境保育的觀念，活動日期為8月10-11、16-17日，限額80名，活動費用為每人500元，另外，若特有「穀東」認購制則是每人繳1000元即可參加當日活動，收割後將寄5台斤的米到府上。