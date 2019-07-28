職業試探夏令營落幕 國小高年級生探索未來可能
台北市新興國中職探體驗中心於今年7月18至26日，安排5梯次各為期兩天和三天的「職業試探與體驗教育夏令營」職群主題營隊，開辦營隊有電機與電子群的「小小數位自造者」、「動手做玩程式-全面啟動」初進、階課程，以及設計群「自己的貼圖自己畫」、「Photoshop影像爆米花」，共92位學生參加認識工作世界的多樣性。
台北市教育局表示，這次營隊連結「職業情境、技能與個人興趣」，透過暑假集中式的體驗活動，讓國小高年級學生有職業探索的機會，透過動手設計與製作，跨領域多元探索學習，啟發好奇心、培養思考解決問題的能力。
活動中透過動手實作、探索及戶外參訪等方式，讓學生認識相關工作世界與職業內容，並能提早發現自己的優勢能力和興趣，讓學生們擁有一個豐富的暑假職探體驗時光。
其中「小小數位自造者」夏令營，讓參加的國小五、六年級學生化身「玩具設計師」，製作槍型發射器體驗如何設計打造撞針機構，用電子零件與微控制器製作會動的蝙蝠名牌，並運用工具材料、廢材，組裝創作個人專屬的線控機器車，將天馬行空想法實現，體驗玩中學、做中學的樂趣，培養問題解決的設計思考能力。
台北市教育局表示，在快速改變的未來世界，讓學生多接觸嘗試、開拓視野、激發自主學習力，持續試探可協助學生自己發現越多可能性，未來會持續協助學生提早找到人生定位。
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