職業試探夏令營落幕 國小高年級生探索未來可能

2019-07-28 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市新興國中職探體驗中心於今年7月18至26日，安排5梯次各為期兩天和三天的「職業試探與體驗教育夏令營」職群主題營隊，開辦營隊有電機與電子群的「小小數位自造者」、「動手做玩程式-全面啟動」初進、階課程，以及設計群「自己的貼圖自己畫」、「Photoshop影像爆米花」，共92位學生參加認識工作世界的多樣性。

台北市教育局表示，這次營隊連結「職業情境、技能與個人興趣」，透過暑假集中式的體驗活動，讓國小高年級學生有職業探索的機會，透過動手設計與製作，跨領域多元探索學習，啟發好奇心、培養思考解決問題的能力。

活動中透過動手實作、探索及戶外參訪等方式，讓學生認識相關工作世界與職業內容，並能提早發現自己的優勢能力和興趣，讓學生們擁有一個豐富的暑假職探體驗時光。

其中「小小數位自造者」夏令營，讓參加的國小五、六年級學生化身「玩具設計師」，製作槍型發射器體驗如何設計打造撞針機構，用電子零件與微控制器製作會動的蝙蝠名牌，並運用工具材料、廢材，組裝創作個人專屬的線控機器車，將天馬行空想法實現，體驗玩中學、做中學的樂趣，培養問題解決的設計思考能力。