汐止新昌、自強活動中心開工 結合紅磚花窗古厝味

2019-07-28 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市汐止區新昌里及自強里市民活動中心今同時舉辦開工典禮，這2處活動中心皆為地上4層的混凝土建築，以參與式預算精神設計，外觀採挑高落地窗，搭配紅磚、花窗等建築語彙，預計明年底完工，新北市長侯友宜也到場主持動土儀式。

侯友宜表示，新昌市民活動中心位於汐止車站附近，自強市民活動中心則鄰近汐科商圈，都是在地人口集中的稠密區，舊有活動中心因氯離子過高判定海砂屋拆除重建，過程中因原物料及工資上漲等因素，影響招標作業，如今能順利開土動工，盼讓居民有一處社交活動場域，使在地生活更精采。

新昌及自強市民活動中心接用大面積落地窗設計，引入足夠採光設計，內部皆規畫為多功能空間，提供銀髮俱樂部、老人共餐及閱覽室等活動空間，戶外還有籃球場、庭院等多元的休閒空間。

其中，新昌市民活動中心外觀砌上紅磚外，並設計水泥花磚牆面，融入在地建築風情，同時可增進空氣對流及通透感，而自強市民活動中心立面同樣復刻紅磚，並結合在地窗花手工匠藝與青年社造團體「返腳咖」共同設計的窗花，2、3樓設計大面積陽台，營造輕鬆活潑氣氛。

新北市民政局長柯慶忠表示，新昌及自強市民活動中心重建總預算為4,488萬元，各為159坪及191坪的4層樓混凝土建築，皆以參與式預算精神，採用工作坊模式，納入民眾的需求與意見，決定重建的造形與空間配置。