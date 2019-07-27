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水起．台灣8K超高畫質紀錄片 柯文哲：水土保持很重要

2019-07-27 21:45聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

台北自來水事業處與台達電子文教基金會首度合作，今天晚間8點10分開始在自來水園區戶外首映「水起．台灣」8K超高畫質紀錄片，透過高科技投影技術播放，數千位民眾依同在現場觀看體驗。台北市柯文哲說，台灣雨量大所以如果水土保持沒做好，缺水也會是一個大問題。

台北市長柯文哲出席活動表示，前兩天去翡翠水庫，沿著南勢溪上去看 ，發現山坡地破壞嚴重，只要一下雨，南勢溪的水就很混濁，水到淨水廠的成本就會很高，大概水土保持20年內都沒辦法恢復，也提到台北不可能缺水，一旦缺水台北市民就哀哀叫，呼籲大家應多關注水資源議。

北水處表示，「水起．台灣」是由日本NHK團隊拍攝，從勘景到拍攝完成共耗時1年9個月，內容呈現台灣在地化水景的多種面貌，包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育，以及屏東墾丁珊瑚白化等現象，呼籲大眾重視全球暖化與珍惜水資源。

「水起．台灣」8K紀錄片戶外首映，全片以四季作為觀察點，順著黑潮的流向，南從墾丁北至北海道一路勘景，最後再選出適合的拍攝點，拍攝出台灣首部8K超高畫質環境紀錄片，展演台灣水議題的多重面貌。

此外，自來水園區也展出在2017年，登上國外媒體的作品的台灣100%純汙水冰棒，發想者是洪亦辰與朋友、指導教授將汙水防治作為設計核心，並到台灣各地，搜集100處水源，製成看似晶瑩剔透，卻暗藏水汙染元兇的七彩冰棒。

「水起．台灣」8K紀錄片戶外首映，全片以四季作為觀察點，從勘景到拍攝完成共耗時1...
「水起．台灣」8K紀錄片戶外首映，全片以四季作為觀察點，從勘景到拍攝完成共耗時1年9個月。記者鍾采蓉／攝影
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紀錄片北市柯文哲
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