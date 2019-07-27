南瀛天文館打造天文學習秘密基地 舉辦全國教師研習

2019-07-27 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



今年是人類登月50周年，台南市南瀛天文館今天表示，已將國小4年級自然課程所教月亮知識，以說故事的方式重新演繹，並在課程中融入許多遊戲元素，推出3梯次全國教師暑期研習，場場均有天文教材動手做活動，搭配互動式的應用課程，獲得從全國各地前來參加研習的老師熱烈迴響，許多老師大呼明年還要再報名參加。

天文館指出，老師對於「月相盤DIY」課程以及「月相盤轉轉樂」互動遊戲，都玩得不亦樂乎，並驚嘆原來天文可以這樣玩！而南瀛天文館也整合了國小5、6年級的星座教學課程，透過「我是占星師」的教學設計，讓老師體驗「占星卡」在學校實務教學上可進行的應用，並了解古人如何看待天體運行的規律，此外「星座盤DIY」與「望遠鏡的實務操作」，更大大提升了老師們的天文專業素養。

南瀛天文館表示，希望讓學習天文變得好玩有趣，10年來每年透過暑假研習活動，推出多元特色主題，藉由天文教具體驗、望遠鏡操作、天文時事講座等形式，讓天文知識不再艱澀，並成為全國教師在天文教學的堅強後盾。

透過教師研習，天文館提供課本以外的補充說明，引發學習的興趣，翻轉許多老師在天文教學上的既有印象：「原來月亮正以每年3.8公分速度遠離地球!」、「月球水冰的發現，讓人類燃起重返月球的興趣！」、「竿影長度變化，竟可以推算出1年有365.2425天。」「黃道本來就有13個星座。」「望遠鏡竟然不是伽利略發明的。」