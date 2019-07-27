國民黨全代會明登場 路過民眾好奇拍照、媒體車搶占位

2019-07-27 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



國民黨全國黨代表大會明天在新北市板橋體育館登場，預計將提名高雄市韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，受到各界矚目，今晚已有媒體的SNG車停在體育場門口占位，還有路過民眾看到全代會的看板，感到好奇，特別靠邊停車拿出手機拍照。