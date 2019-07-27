關注漢生病友 邱顯智：不可分割的人權史

2019-07-27 20:13 中央社 新北27日電



樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，時代力量秘書長陳孟秀（左白衣者）長期擔任樂生義務律師，今與黨主席邱顯智（中黑衣者）及公衛背景的高雄議員黃捷（右白衣者）到場支持。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 時代力量主席邱顯智今天表示，樂生療養院是不可分割的台灣人權史，應該重視。時力秘書長陳孟秀說，相對於日本重視並賠償漢生病患與家屬，台灣重建樂生院應重視樂生病患意見。

台灣人權促進會、青年樂生聯盟，今天在樂生療養院舊院區舉辦「樂生生活節」，舉辦講座，與院民一起下棋，參觀重建樂生院的模型，在舊消費合作社前學做石花凍，來訪者與院民分享生活經驗。

榕樹下的小廣場，殘破頹圮的日本瓦院舍前，懸掛著「樂生保留運動」大事記的黃色布條海報，牆壁上展示過往樂生院歷史黑白照片。

樂生舊院區保留許多日治時代建築，漢生病已證實可治癒不具感染力，但今天樂生保留自救會榮譽會長李添培訴說當年染病時，遭到歧視的心路歷程，仍非常難過說，「是我心中最難以解開的一個結。」

李添培接受中央社訪問表示，民國38年他14歲時，因病從東部花蓮，被上手銬長途跋涉送進樂生院，清楚記得當時病歷號碼是227號。 住在樂生院超過70年的歲月中，看盡生老病死、悲歡離合、婚姻破碎，甚至輕生悲劇。

乘坐電動車的李添培說，當年被社會隔絕，封閉在樂生院內就像是個小社會，如今沿途林木蓊鬱的園區，都是當年2000多人一起種植的。但「漢生文化園區」卻遙遙無期，當年搬遷到組合屋的38人，如今凋零只剩下6人。

長期擔任樂生反迫遷自救會義務律師的陳孟秀受訪表示，日本前漢生病患家屬狀告政府，法院最近判決獲國賠，日本首相安倍晉三發表談話致歉，並考量家屬所承受難用筆墨言語形容的遭遇，將不會上訴。

陳孟秀說，成立於1930年的樂生，舊院區歷史建物將成立國家漢生病醫療人權園區，設置醫療史料館、樂生廣場及人權森林公園，但興建過程遙遙無期，且不尊重院民的意見，也沒有考量院民生活與交通所需，「蓋了一座懸空陸橋，就好像是二次隔離」。

陳孟秀說，2008年台灣雖通過「漢生人權保障及補償條例」予以補償，但條例裡的回復名譽、醫療權益、安養權益及漢生醫療園區規劃，都未具體落實，以致對漢生病患的歧視仍持續發生。

許多與家人分離多年的漢生病友以院為家，形成獨特的聚落。邱顯智則希望社會不要再對漢生病友汙名化，他也會持續關注樂生的議題。