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引日本國賠遭歧視患者 時力挺樂生：重建應重病患

2019-07-27 19:33聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，希望更多人了解樂生過去擺脫汙名、反迫遷，至今日重建遙遙無期的長期抗爭歷史和進行式；時代力量秘書長陳孟秀長期擔任樂生義務律師，今與黨主席邱顯智及高雄議員黃捷到場支持，陳孟秀引例日本政府要國賠患者家屬遭歧視、漢生園區把院民擺第一，呼籲政府在重建中應落實重視病患。

樂生療養院建於1930年，是過去台灣唯一一間專門收治漢生病患（俗稱痲瘋病）的醫院，曾因社會誤解會傳染，採強制隔離、墮胎等，雖持續鬆綁，但直至2001年才在法律面正式解除。

時日漸久，樂生已形成山坡上的小社區村落，數百院民從小進住數十年，對家鄉陌生、須持續治療後遺症而繼續以樂生為家，如今新舊院區仍住有100多名院生。

陳孟秀指出，樂生院民患病時遭社會歧視、隔離，後來以為可以在樂生終老，卻因捷運機場需求，部分山玻、房屋遭挖拆，經過長期抗爭才得以保留如今社區。樂生也因見證台灣醫療史列為文化景觀及歷史建築，但政府所提重建計畫，有預算而遲不推動，計畫本身也對院生上下山不友善，不把病患放在眼裡。

陳孟秀說，「樂生的議題是台灣的議題」，日本在法律上對漢生病患保障擴及家屬，國家予以在社會受歧視的精神上國賠，法院判決後，日本認為這是國家應盡責任而放棄上訴。她表示，這樣的精神必須帶進台灣，政府面對樂生重建中，也應該把重視漢生病患的精神落實在其中。

邱顯智表示，樂生是台灣人權歷史不可分割的一部分，院生被歧視、汙名化、隔離在此，甚至有在這裡自殺的，現在又面對反迫遷、重建議題，希望來關心加油打氣。

今2019樂生生活節是由青年樂生聯盟、樂生保留自救會舉辦，他們指出，現在官方的重建版本，對於樂生的過去只是抹滅歷史，對於未來缺乏想像力，且對院民只剩敷衍與忽略。希望讓樂生成為院民安居的所在、與社區互動交融的活動地點、孩子快樂遊戲和成長學習的地方。

樂生自救會榮譽會長李添培今年85歲，他在分享時表示，他原是花蓮人，12歲生病，當時傳言非常誇張，還說吃到雞蛋也會傳染，病後家庭生活過得很痛苦，後來被警察銬手銬，陪同搭火車北上，15歲就住進樂生。他說，樂生雖然被隔離，但自成一個小社會、小世界，他會盡他所能持續向大家分享這段歷史。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

樂生療養院建於1930年，是過去台灣唯一一間專門收治漢生病患（俗稱痲瘋病）的醫院...
樂生療養院建於1930年，是過去台灣唯一一間專門收治漢生病患（俗稱痲瘋病）的醫院，曾因社會誤解會傳染，採強制隔離。時日漸久，樂生已形成山坡上的小社區村落，裡面還有消費合作社。記者魏翊庭／攝影
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樂生自救會榮譽會長李添培今年85歲，他說，樂生雖然被隔離，但自成一個小社會、小世...
樂生自救會榮譽會長李添培今年85歲，他說，樂生雖然被隔離，但自成一個小社會、小世界，他會盡他所能持續向大家分享這段歷史。記者魏翊庭／攝影
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樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，希望更多人了解樂生過去擺脫污名、反迫遷，...
樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，希望更多人了解樂生過去擺脫污名、反迫遷，至今日重建遙遙無期的長期抗爭歷史和進行式。記者魏翊庭／攝影
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樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，時代力量秘書長陳孟秀（左白衣者）長期擔任...
樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，時代力量秘書長陳孟秀（左白衣者）長期擔任樂生義務律師，今與黨主席邱顯智（中黑衣者）及公衛背景的高雄議員黃捷（右白衣者）到場支持。記者魏翊庭／攝影
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樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，希望更多人了解樂生過去擺脫污名、反迫遷，...
樂生舊療養院今辦「2019樂生生活節」，希望更多人了解樂生過去擺脫污名、反迫遷，至今日重建遙遙無期的長期抗爭歷史和進行式，有院生在場分享。記者魏翊庭／攝影
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反迫遷邱顯智自救會
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