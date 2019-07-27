化南新村委員傾向全區保留 政大：會再次訴願

2019-07-27 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



政大化南新村去年通過台北市文資會審議登錄為「聚落建築群」並全區保留，政治大學後向北市府法務局提出訴願，質疑文資會行政程序有瑕，法務局同意撤銷原處分，化南新村回到暫定古蹟狀態，並重啟文資審議。今二度舉辦公聽會，文資委員表達了傾向全區保留的意向。

政大受訪表示，他們已向北市府出具許多資料，市府應去答覆法令問題，而不是一直講文化的重要性，假設再一次登錄文化資產，全區保留，屆時法律問題法律解決，他們還是會再次訴願。

政大去年向市府提出訴願時，理由為質疑文資會上有多項程序瑕疵，包括出席委員的人數比例不符合規定，部分代理委員不得參與投票與決議；全區保留範圍內，未經全面性調查，還將兩處水泥空地停車場空間也畫入保存範圍等。

今日公聽會上，政大主張，當初徵收土地是為了教育使用，因此應回歸原本目的；化南萬興願景團隊則呼籲，如果政大沒有提出新的事證，就別再用程序問題阻擋實質認定。

當場登記發言者，有外交系教授主張，當年土地徵收，目的就是做教育使用，應回歸尊重歷史。有政大教育系學生指出，校方主張全區保留會妨礙教育事業，她認為那是很俠義的理解，政大周邊有許多學校，在108課綱上路後，化南新村就是不可多得的地方本位課程多樣態教育的場域，保留並善用化南新村，不但是對校史的尊重，更是高等學府實踐知行合一的裡念，不然拆了化南，是意味著歷史文化不重要？還是可以為經濟讓步？期待政大重新審視對待化南的立場。

委員張崑振則表示，化南新村的建築群，出現在1950至60年代，是戰後復甦十年，台灣因缺乏人才，很多學校大面積蓋屋，如果單一看化南建築，「確實很普通」，從聚落保存專業出發，就是透過保存一群房子，來反應其價值。

文化局副局長田瑋今日主持公聽會，他做結語表示，訴願的決定，是希望文資會要把整個程序補齊，依照今年4月發函辦理，該迴避迴避、該投票投票，不過，在此案中，市府跟政大並無權利義務關係，因此市府無需迴避；至於政大主張沒有考量後續財物規畫部分，文資法已修法，考慮的是價值優先，而後續財務上的需求，市府可以給予協助。