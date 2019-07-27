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板橋忠孝國中挖出古木 鑑定初判樹齡約500歲

2019-07-27 18:13中央社 新北27日電

新北市板橋區忠孝國中改建校舍挖出古木，今天邀樹輪學專長的嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳取樣鑑定樹齡，目測初判有450至500歲，後將會同考古遺址專家會勘。

忠孝國中校舍改建與地下停車場工程，於21日在地下約10公尺的深度，挖出長逾10公尺、胸徑約3公尺的巨大古木。

市政府農業局曾派員到場辨識樹種，古木屬較常見的楠木類木材，不是屬森林法的貴重木，不是文化資產保存法所公告的自然紀念物中的珍貴稀有植物。

農業局今天表示，基於重視歷史資產，今天邀請樹輪學專長的嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳取樣鑑定樹齡，設法釐清古木身世。

詹明勳表示，經檢測古木樹齡大約為450至500歲，因深埋地底下已久，已有部分碳化，後續將再送驗透過「碳14定年法」瞭解更精確的樹齡。

農業局長李玟表示，這棵樹根雖不是森林法、文資法規範的珍貴樹種，但其年代久遠，於地質、考古或歷史意義上都有意義，因此邀請專家採樣鑑定樹齡，提供後續的處理規劃參考。

農業局說，市政府文化局將於30日上午，邀請考古遺址審議委員現場會勘，將全力支持協助，為保存珍貴資產盡力。

新北市三重區及板橋區都曾在工地挖出古木樹根，當時曾有專家學者會勘時認為，古代海水自淡水河關渡注入淹沒台北盆地，形成廣闊的「台北鹹水湖」，「台北古森林」經過千年演變及泥沙掩埋，形成零星散佈的「化石森林」，位置約在地下8到10公尺地層處。

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