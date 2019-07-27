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混出東區新風貌 封街辦音樂會

2019-07-27 17:29聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

為推廣東區多元豐富面貌，台北市柯文哲下午出席「台北東區PLUS-混有意思」活動，柯文哲表示，市政府啟動「忠孝東區振興計畫」以「一個再定位，三個主策略」協助東區轉型。

為推廣東區多元豐富面貌，台北市長柯文哲（右四）下午出席「台北東區PLUS-混有意...
為推廣東區多元豐富面貌，台北市長柯文哲（右四）下午出席「台北東區PLUS-混有意思」活動。記者林伯東／攝影
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為推廣東區多元豐富面貌，台北市政府舉辦「台北東區PLUS-混有意思」活動，以多元...
為推廣東區多元豐富面貌，台北市政府舉辦「台北東區PLUS-混有意思」活動，以多元音樂融合人文風格，展現出東區新風貌。記者林伯東／攝影
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為推廣東區多元豐富面貌，台北市政府舉辦「台北東區PLUS-混有意思」活動，以多元...
為推廣東區多元豐富面貌，台北市政府舉辦「台北東區PLUS-混有意思」活動，以多元音樂融合人文風格，展現出東區新風貌。記者林伯東／攝影
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東區柯文哲北市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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