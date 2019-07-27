2019捷運盃街舞大賽 今明兩天出賽開跑

2019-07-27 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



台北捷運公司今、明兩天在捷運大安森林公園站舉辦連兩天的捷運盃街舞大賽，共242組隊伍報名參賽，各組冠軍除了可獲得獎金16萬元，更可額外申請20萬經費補助參加國際賽事。

台北市長柯文哲今天出席活動表示，捷運街舞大賽讓台灣向國際化邁進，就是讓台灣走出去、世界走進來，讓世界看到台灣。認為台北市本來就是友善青年的城市，在這裡年輕人可以盡情的發揮創意，定義屬於年輕人的「台北式」。

第15屆「2019捷運盃捷客街舞大賽」初賽，今天下午1點在捷運大安森林公園站陽光廳開跑，由藝人吳思賢以及Kimberley陳芳語擔任雙代言人，也邀請亞洲舞極限街舞大賽冠軍的台灣街舞團「FORMOSA CREW」以及來自日本大阪曾四度拿下世界排舞大賽冠軍的「Mortal Combat」現場表演。

「2019捷運盃捷客街舞大賽」分為「A組-少年組」及「B組-青年組」今天和明天(28日)初賽，8月17日進行冠軍決賽。各組冠軍可獲得獎金16萬元、亞軍10萬元、季軍5萬元、優勝(各組3名)2萬元，決賽入圍獎金2,500元(各組4名)，總獎金高達76萬元。此外，各冠軍隊伍將可額外申請20萬經費補助參加國際賽事。