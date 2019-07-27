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房客質疑租屋是海砂屋 新北工務局：發生公安可開罰

2019-07-27 13:45聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市三重頂崁街有民眾投訴，該處出租套房樑突然坍塌，疑似是海砂屋，新北市工務局表示，已透過里長協調屋主進行海砂屋鑑定，卻遭婉拒。工務局指出，建築物所有權人依法須善盡管理維護責任，若因損壞造成公共安全，除了向所有權人開罰外，工務局也將持續追蹤該建築物後續修繕情形。

工務局指出，這棟是在民國77年完工的5層樓公寓，曾在105年5月申請老屋健檢，當時健檢鑑定指出並無安全疑慮，不過日前該處出現樓板混擬土塊剝落，民眾質疑建築物為海砂屋，工務局表示，已透過里長協調屋主，提供專業技師進一步鑑定確認，以及免費的耐震初評。

工務局使用管理科科長陳德儒表示，老屋健檢是由專業技師前往現場進行初步判斷，並從安全、現況修復、進階檢測等三方面判斷，混凝土剝落不一定是海砂屋，房屋老舊也可能會發生類似狀況，

陳德儒表示，民眾若對於房屋狀況有顧慮或是疑問，都可來申請健檢，目前已有300件申請案，屋齡大約都是25-30年以上、比較舊型的老屋，健檢名額有限，有需求的民眾可來申請。

工務局指出，建築物所有權人應依建築法第77條規定善盡管理維護責任，若發生公共安全問題，依法可裁罰所有權人6萬至30萬元不等罰鍰，更持續追蹤後續改善結果，工務局也呼籲，所有權人盡速尋求專業協助進行改善。

新北市三重頂崁街有民眾投訴，該處出租套房樑突然坍塌，疑似是海砂屋，工務局表示，已...
新北市三重頂崁街有民眾投訴，該處出租套房樑突然坍塌，疑似是海砂屋，工務局表示，已透過里長協調屋主，提供專業技師進一步鑑定確認，以及免費的耐震初評。圖為老屋健檢示意圖／新北市工務局提供
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海砂屋
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