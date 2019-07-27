新北珊瑚小學堂開課 小朋友親手種珊瑚驚呼：好神奇

2019-07-27 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



小朋友將自行種植的珊瑚移至珊瑚培育缸。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 新北市政府今天在海洋資源復育園區舉行「珊瑚小學堂」開課典禮，由副市長吳明機主持，與現場的家長及小朋友認識東北角海域的珊瑚生態，更透過種植珊瑚苗，用實際行動守護海洋，為珊瑚復育盡一份心力。小朋友親手種珊瑚驚呼：「好神奇」。

副市長吳明機表示，新北市政府近年來為永續海洋漁業資源，推動護海3大政策：維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，除劃設保育區、禁漁區，並不定期清除海底覆網，也在新市海洋資源復育園區培育九孔、花枝，進行放流增裕資源，展現新北市政府在資源永續上的努力作為。

為保育海洋推廣海洋教育，新北市政府今年向海洋委員爭取經費，獲得補助執行新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫，開辦了這次珊瑚小學堂課程。吳明機說，很樂見大家對珊瑚小學堂的支持，珊瑚小學堂提供了優良的教育平臺，寓教於樂，讓民眾從操作中體會海洋保育的重要性。

計畫執行主持人海洋大學副教授識名信也說，保育的最終目的是能夠落實到每個人的生活中，透過認識珊瑚課程，讓民眾了解珊瑚對海洋生態的重要性，親手種植珊瑚可讓民眾更加親近海洋。