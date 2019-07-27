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一探童謠丟丟銅的「磅空」 台日自行車友慢遊極東點

2019-07-27 12:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

交通部觀光局主辦「台灣自行車節」系列活動中的亮點活動「2019 Light up Taiwan 極點慢旅」，以台灣東、西、南、北四個極點燈塔為主題的自行車慢遊活動，今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景，隧道長約 2167 公尺，騎在隧道裡迎面清涼，一出白雲飛處隧道口，太平洋及龜山島立刻映入眼簾，美不勝收。

今天車隊從福隆遊客中心出發，騎行北台經典自行車路線之一「福隆舊草嶺隧道」環狀線自行車道，行經東北角海岸的石城觀景區、三貂角燈塔、馬崗漁港、卯澳漁村回到福隆遊客中心，全程大約 20 公里，全程路線平坦、濱海視野開闊。

舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道正是台灣童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景！隧道長約 2167 公尺，騎在隧道裡迎面清涼，一出白雲飛處隧道口，太平洋及龜山島立刻映入眼簾。

接下來會沿著太平洋岸邊的東北角自行車道騎乘，欣賞全台灣最特殊的海蝕平台地質樣貌，就位於東北角海岸的三貂角周邊，沿途還有許多景點設施可以拍照打卡。三貂角燈塔可由燈塔下方的馬崗停車場走步道下去。步道約僅200階，到三貂角燈塔觀景台，站 在台灣本島最東點，登高感受太平洋海天一色的美景。

日本環沖繩自行車協會也來共襄盛，福容大飯店福隆針對報名成功車友之極點護照，有多項專屬優惠，不僅用餐享9折優惠，還有三溫暖泡湯買1送1，加碼還有住房升等一級，2019 Light up Taiwan 極點慢旅系列活動各場次陸續報名，請洽http://www.cyclist.org.tw/

今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草...
今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景。圖／東北角管理處提供
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今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草...
今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景。圖／東北角管理處提供
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今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草...
今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景。圖／東北角管理處提供
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今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景。圖／東北角管理處提供
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今天在極東點三貂角燈塔舉行東北角極點慢旅自行車騎遊，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景。圖／東北角管理處提供
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自行車燈塔福隆
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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