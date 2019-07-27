北投割稻趣體驗登場 割稻賽、稻草人米食DIY

2019-07-27 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



北投割稻趣體驗今天上午登場，親子可共同體驗割稻樂趣。圖／產業發展局提供 分享 facebook 你知道台北市最後一塊金黃色大片水稻田在哪裡嗎？關渡平原是北市最大的水稻田，種植面積達200公頃，為推廣米食文化，今天上午將在北投區公正橋福德宮舉辦「北投割稻趣」體驗，8月3日下午在大稻埕十連棟則有講座、米食DIY等。

產業局表示，「北投割稻趣」今天早上9點到12點在公正橋福德宮登場，現場除了有割稻、脫穀、碾米等產地農活體驗，還有割稻傳承表演賽、親手製作趣味水稻草頭娃娃、水稻文創紀念品DIY活動，並有準備免費米苔目、爆米香和壽司，與在地青農日曬手炒的黃金玄米茶等豐富道地米食料理讓大家品嚐。

割稻趣活動中，割稻傳承表演賽以親子或祖孫2人為1組搭檔報名，參加人員皆需12歲以上，割稻長度約20公尺，每組完成表演賽後，可獲得北投區農會兌換券500元；稻草人製作體驗農會則建議3到4人一組，每組材料費200元，可攜帶各式風格的衣服及道具，打造出獨一無二的稻草人。

北市副市長鄧家基也將出席活動與民眾朋友同樂，早上祭天儀式由鄧家基擔任主祭，在公正橋福德宮前為農民祈求風調雨順、連年豐收，之後將親身參與傳統農活親近農園生活。

8月3日下午2點到5點，在大稻埕十連棟則有「台北好米出『關』趣」活動，邀請北投在地青農王宣智介紹台北好米，另有文化交流講座、跨界米食DIY、百份米食免費試吃等體驗活動；講座、體驗活動報名可上活動官網。

產業局表示，今年水稻文化活動也和迪化商圈、台北大橋頭延三商圈合作，推出吃米食享優惠活動，民眾8月底以前到合興壹玖肆柒、李亭香餅店、稻舍與大橋町目米食館等店家消費都將有各式優惠。