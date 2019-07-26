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北市「軟腳」候車亭 公運處：23座須重做

2019-07-26 23:23聯合報 記者楊正海／台北報導

北市內湖區星雲街、成功路口公車候車亭，6月發生倒塌壓傷2人。 圖／台北市公運處提...
北市內湖區星雲街、成功路口公車候車亭，6月發生倒塌壓傷2人。 圖／台北市公運處提供
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北市內湖區星雲路、成功路口方濟中學前公車候車亭，6月倒塌壓傷2人，事後調查發現，依規定候車亭基礎埋設深度需為120公分，倒塌的候車亭僅60公分，僅達標準一半；市議員許家蓓還發現，同一包商施工的候車亭，目前有37座仍使用中，有如不定時炸彈

北市公運處表示，經巡查需要重做的候車亭僅剩23座，會將基礎部分挖起來，再依規定深度重新裝回去，上方候車亭因耐用年限達30年，可繼續使用，預計在8月中旬進行。

許家蓓還發現，公運處雖然在案發後全面清查89年新建候車亭基礎是否穩固，但檢測方法竟是用人工，施以外力來觀察候車亭穩固性，也就是說，用人力搖晃及目視檢測，許家蓓說，攸關市民生命安全，市府竟是以如此不科學的方式進行工程檢測，令人匪夷所思。

另外，候車亭地基埋設深度現行規定120公分，許家蓓指出，依契約規定，廠商須提供施工前中後照片，含基礎埋設深度，向公運處申報完工辦理驗收，不料公運處竟稱沒有保存資料。且辦理驗收時，竟是「隱密部分依規定由廠商負責」，她質疑，這讓廠商球員兼裁判，等於沒有驗收。

公運處綜合規畫科長朱宸佐說，沒有驗收資料，這部分會再究責。至於議員說應該用更科學的方式檢驗，由於只能用破壞性方式檢測，一一去試探，既然要做，就全部重新做，8月中旬拆掉基礎部分重做。

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