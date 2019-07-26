士林夜市現切水果 走平價路線不秤重販賣

2019-07-26 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



士林夜市現切水果攤前陣子因售價過高，不斷引起大眾爭議，北市市場處與現切水果業者在今年6月6日開會，協議從今年7月1日起均改用固定容器（杯、盒）販售，以及不秤重販賣。現切水果業者表示，以前各水果攤還未達成協議前，價格高低落大，可能讓消費者沒信任感，所以生意還沒回溫。

過去士林夜市現切水果常以高單價，且採秤重計費方式引起民眾不滿，北市市場處向業者多次稽查及勸導後，仍然有消費糾紛，為了有效解決現切水果爭議，市場處在今年6月6日邀請士林夜市所有現切水果業者開會，業者達成共識，從 7月1日起所有現切水果攤都使用固定容器（杯、盒）販售，價格落在每杯（盒）50元到120元方的式販賣，也不再以秤重計價產生消費糾紛。

北市市場處楊忠誠科長表示，市場處從7月1日起，每周都不定期到現場稽查3次，到目前為止18攤現切水果都有配合改用固定容器包裝販售，統一以固定容器（杯、盒）販售，價格每杯（盒）範圍在50元到120元方式販賣，現在也已經沒有以秤重方式計價，這也是維護消費者權益。

現場鮮切水果攤販說，以前鮮切水果每個攤位的價格都不一樣，有的高價到確實蠻誇張的，賣一兩百就可以的食物，像是每100公克賣50元到80元，其實用秤重方式真的會產生很多誤會，像有些本來就平價販售的攤販也被牽連到，讓消費者沒信任感，生意還沒回升。