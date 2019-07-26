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搶救東區商機 台北市27日封路辦音樂會

2019-07-26 18:06中央社 台北26日電

北市政府商業處今天表示，為推廣東區多元風貌及搶救商機，27日將在大安路一段封街辦音樂會，頂好廣場也規劃活動，當地店家並配合推出優惠，主軸為「東區PLUS混有意思」。

東區日前出現空店潮，為搶救商機，商業處今年5月間，先協助當地業者成立商圈發展協會。

為提升逛街人潮，商業處與協會合作，明天將在大安路一段、頂好廣場、瑠公公園周邊辦理「東區PLUS混有意思」活動，其中大安路一段封街辦音樂會。

商業處指出，這是首次在東區舉辦大型封街活動，以「音樂、藝術、人文與乾淨」為主軸，規劃4大區塊，演唱會則集中在大安路一段和忠孝東路四段交叉口，包含嘻哈、電音DJ表演、VR體驗及夏夜星空電影院。

商業處說，SOGO胖卡派對則規劃在忠孝SOGO百貨後方，現場以燈飾與美食搭配音樂饗宴，融合搖滾、抒情、等不同音樂風格。

商業處表示，百間以上東區店家也推出優惠，還有按讚免費送限量台啤等活動；「東區PLUS混有意思」舉辦時間從27日下午3時至晚上9時，活動資訊可至「台北市商業處-我是商Ya人」與「台北東區混有意思」臉書粉絲團查詢。

北市府呼籲，大安路一段（忠孝東路四段以北、市民大道四段以南）從27日0時起至28日封閉，為維持周邊交通秩序，各主要路口會加派警員指揮，建議民眾搭乘大眾運輸工具到場。

東區北市音樂會
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