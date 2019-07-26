桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」

2019-07-26 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「使用桶裝瓦斯也要簽契約？」邇來民眾反應瓦斯鋼瓶使用超過「下次檢驗日期」，瓦斯行要消費者吸收400元的檢驗費，還有民眾想要更換成其他瓦斯行，原本的保證金卻無法退回，消費糾紛頻傳，據行政院消費者保護處統計，一年家用液化石油氣消費糾紛計約150件，其中，消費者索還保證金產生糾紛高達53%，台南市消防局提醒民眾簽供氣定型化契約有保障。

台南劉姓家庭主婦說，現在家裡頭就剩她和先生兩人，即便天天開伙，使用瓦斯的機會不多，上次瓦斯行要收200元的使用費，經業者解釋，還是無法接受鋼瓶使用年限的說法，為此爭執不下，最後毅然換了瓦斯行。在市區開麵店的王姓老闆表示，開店10多年，都叫同一家瓦斯行，雙方都了解彼此需求，因為需求量大，更換瓦斯鋼桶頻仍，都是老客戶，而且做的小本生意，叫瓦斯還要簽契約，太麻煩了。

北區瓦斯行的業者分析，新客戶可能住處常異動，確會要求簽供氣定型化契約，契約上白紙黑字，可避免爭議，反倒是許多老顧戶或獨居長者的子女，為了檢驗費或保證金問題投訴市府消保官，他表示，現在簽定型化契約客戶雖少，簽了後可減少糾紛，但要求飲食、小吃店等老客戶簽約有難度。

消保處指出，桶裝瓦斯的容是為業者財產，購置、檢驗與相關維修等費用由業者負擔，不得轉嫁至消費；除非消費者久未歸還瓦斯鋼瓶，業者才能酌收使用費，超過1年歸還使用費200元、2年歸還使用費不超過400元。

同時，業者事先收取押金時應給收據，回收瓦斯鋼瓶時全數退還消費者，若因住家偏遠或高樓，加收額外費用也須事先說明；若退還未使用完的瓦斯，也應以回收瓦斯桶當日的交易價格，依殘餘液化石油氣比例退還費用。