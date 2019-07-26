林智堅與侯友宜共乘淡海輕軌 取經推動大新竹輕軌計畫

2019-07-26 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



淡海輕軌是北台灣第一條輕軌系統，新北市長侯友宜今天下午陪同新竹市長林志堅共乘淡海輕軌，除了分享淡海輕軌建設經驗，也帶著林智堅實際體驗、了解淡海輕軌現況，林智堅希望藉此取經，未來能順利推動大新竹新軌計畫，解決新竹地區交通壅塞問題。

侯友宜今天陪同林智堅共乘淡海輕軌，從輕軌紅樹林站搭乘到淡水行政中心站，沿途欣賞觀音山、淡水河美景、幾米公共藝術品，最後在淡水國民運動中心進行交流會議，針對路網規畫構想、通車營運概況、交通整合措施、土地開發等進行交流。

林智堅表示，新竹市發展早，但沒有很好的大型運具，新北的淡水輕軌完成後，得到新北市民很大的肯定，特別來跟侯友宜聯繫，希望能藉由親身體驗，來理解輕軌建設對交通帶來的方便。

林智堅也說，淡海輕軌乘坐感覺非常好，車體非常新穎，內部空間、規畫都非常好，新北輕軌不只是運具，更是帶動觀光的運具。他跟侯友宜一樣，都是以建設第一，不分藍綠，相信今天的參訪，對於建設新竹輕軌有很大幫助。

侯友宜表示，淡海輕軌是國車國造，完成後窗明几淨，結合通勤、通學、觀光旅遊，方便當地居民使用，也吸引很多遊客，今天林智堅來參訪，提出了很多問題，像是輕軌的噪音影響、使用量多少，到底符不符合新竹來使用。