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候車亭倒塌壓人 北市議員爆出還有37座不定時炸彈

2019-07-26 16:59聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市內湖區星雲路、成功路口方濟中學前的公車候車亭，今年6月發生倒塌壓傷2民眾事件，事後清查發現，依規定，候車亭基礎埋設深度需為120公分，倒塌的候車亭僅60公分，僅達標準一半，市議員許家蓓還發現，同一包商施工的候車亭，目前還37座使用中，形成不定時炸彈

且許家蓓說，公運處雖然在案發後全面清查89年新建候車亭基礎是否穩固，但公運局的檢測方法卻是用人工，施以外力，觀察候車亭穩固性，也就是說，用人力搖晃及目視檢測，許家蓓說，攸關市民生命安全，市府竟是以如此不科學的方式進行工程檢測，令人匪夷所思。

另外，候車亭地基埋設深度現行規定120 分，當初市府如何驗收？結果她發現，依契約規定，廠商須提供施工前中後照片，含基礎埋設深度，向公運處申報完工辦理驗收，不料公運處竟稱沒有保存資料。

許家蓓另指出，辦理驗收時，竟是「隱密部分依規定由廠商負責」，她質疑，這讓廠商球員兼裁判，等於沒有驗收，若廠商施工錯誤或偷工減料，市府根本無從察覺，像方濟中學站倒塌的候車亭，就是就是實例。

對此，公運處綜合規畫科長朱宸佐說，沒有驗收資料，這部分會再究責。至於當初案發後，為防再有倒塌發生，一周內就巡完其他候車亭，的確是用目測，以及用人力看是否有搖晃狀況，發現一站不穩，已經立刻拆掉。

至於議員所說應用更科學的方式檢驗，只能用破壞性方式檢測，每一座去試探，既然要做，就重新做，預計在8月中旬拆掉全部重做，需要重做的部分，僅剩下23座，會將基礎挖起來，再依規定深度重新裝回去，上方候車亭因耐用年限達30年，可繼續使用。

朱宸佐說，未來驗收時，會在施工時派監造人員在現場，量測深度達120公分。至於2名受傷民眾的醫療費用，市府先以二備金支付，會再向廠商求償。

台北市內湖區星雲街、成功路口的公車候車亭，今年6月發生倒塌壓傷2民眾。圖／台北市...
台北市內湖區星雲街、成功路口的公車候車亭，今年6月發生倒塌壓傷2民眾。圖／台北市公共運輸處提供
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