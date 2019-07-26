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北市2至3歲幼兒補助 近期公布詳細內容

2019-07-26 17:01中央社 台北26日電

北市教育局表示，針對2至3歲幼兒托育，1萬3660元學費補助向下延伸已逐漸形成共識，近期將公布政策方向及補助額度。此外準公共幼兒園8月上路，也有助減輕家長負擔。

幼兒以2歲為分界，2歲以下屬托嬰、2歲以上屬托幼，分別由台北市社會局與教育局負責，但2至3歲幼兒，有的會送托育服務，有的則會就讀幼兒園，因而產生補助斷層。

教育局表示，北市府原給3、4歲就讀私幼幼童的每學期新台幣1萬3660元補助，往下延伸已逐漸形成共識，將循會計程序辦理，並於近期公布政策方向及補助額度。

此外，教育局表示，108學年度起，幼兒就讀準公共幼兒園，家長每月繳費不超過4500元，第3名以上子女每人每月再減1000元，低收入戶及中低收入戶免繳費用。

相較現行補助措施，育兒津貼2500元及學費補助1萬3660元除以一學期6個月的2276元，家長每月最多獲得4776元；若108學年度就讀準公共幼兒園，家長每月最少獲得4776元補助，最多獲得9160元補助，都比原來的每月領2500元育兒津貼補助更多。

目前北市準公共幼兒園89園，約佔符合園所204家之44%，受惠幼兒6225名。幼兒就讀準公共幼兒園，家長每月繳費4500元、非營利幼兒園每月3500元。教育局強調，北市提供家長更好的補助方案，如果以獲得政府補助額度來思考，就讀準公幼一定比領取每月2500元育兒津貼更優惠。

幼兒園教育局北市
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